華聞快遞／福建茶葉借「一帶一路」加速「出海」　遠銷30多個國家和地區

▲閩茶遠銷30多個國家和地區。（圖／翻攝自中新網）

《福建》：福建茶葉借「一帶一路」加速「出海」 遠銷30多個國家和地區

伴隨「一帶一路」建設的推進，福建的武夷岩茶、安溪鐵觀音等中國名茶加速「出海」，寧德茶葉出口不斷增長就是一個縮影。據官方統計，作為中國生產茶類最多的地市，寧德市2018年出口茶葉1.2億元人民幣，年增率增長46.1%，遠銷越南、馬來西亞、美國等30多個國家和地區。（中新社）

《香港》：港珠澳大橋港澳跨境私家車香港配額新增500個

香港特區政府運輸署3日宣佈，港澳兩地政府同意增加500個港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額，以加強港澳之間的陸路跨境交通，進一步善用大橋。（中新社）

《廣東》：華南地區規模最大的動漫遊戲展在廣州開幕

中國國際漫畫節動漫遊戲展（CICF EXPO）2日在廣州開幕。作為華南地區規模最大的動漫遊戲展，本屆動漫遊戲展以「大灣區，大動漫」為主題，吸引超過百家國際知名廠商參展。（中新網）

《廣東》：廣州鄉村遊火熱 精品民宿一房難求

廣州市文化廣電旅遊局3日表示，當日廣州接待遊客346.79萬人次，其中鄉村遊遊客占遊客總量比例超過3成；火熱的鄉村遊市場帶旺了當地的民宿消費。（中新社）

▲華南地區規模最大的動漫遊戲展在廣州開幕。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：上門體驗式消費成「宅青年」假期休閒新寵

躺在家裡，就能享受星級酒店的SPA護理；足不出戶，就能體驗到一站式美甲、美睫服務……在「十一」假期期間，越來越多的年輕人不再去熱門景點「湊熱鬧」，而是選擇「宅」在家裡休息「回血」，在體驗上門服務中讓身心得到放鬆。（新華社）

《貴州》：黔西南州打造山地旅遊「升級版」助力脫貧攻堅

黔西南州依託豐富的山地資源，大力發展山地旅遊、鄉村旅遊，持續增加旅遊基礎設施建設投入，從2015年起累計已投入700餘億元人民幣，建設旅遊項目357個，打造了一批高品質旅遊景區、重點線路和山地特色旅遊目的地。（中新網）

《上海》：上海擦亮老字號金字招牌

繼發佈奶糖味潤唇膏之後，老字號大白兔最近又在「搞事情」，與歌帝梵聯合推出冰淇淋，再度成為熱議的話題。大白兔是上海冠生園食品有限公司旗下奶糖品牌，已擁有60餘年歷史。如今，以品牌年輕化為導向的創新行銷，讓這個老品牌再度煥發光彩。（中新社）

▼老字號大白兔與歌帝梵聯合推出冰淇淋。（圖／翻攝自中新網）