　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／福建茶葉借「一帶一路」加速「出海」　遠銷30多個國家和地區

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲閩茶遠銷30多個國家和地區。（圖／翻攝自中新網）

《福建》：福建茶葉借「一帶一路」加速「出海」 遠銷30多個國家和地區

伴隨「一帶一路」建設的推進，福建的武夷岩茶、安溪鐵觀音等中國名茶加速「出海」，寧德茶葉出口不斷增長就是一個縮影。據官方統計，作為中國生產茶類最多的地市，寧德市2018年出口茶葉1.2億元人民幣，年增率增長46.1%，遠銷越南、馬來西亞、美國等30多個國家和地區。（中新社）

《香港》：港珠澳大橋港澳跨境私家車香港配額新增500個

香港特區政府運輸署3日宣佈，港澳兩地政府同意增加500個港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額，以加強港澳之間的陸路跨境交通，進一步善用大橋。（中新社）

《廣東》：華南地區規模最大的動漫遊戲展在廣州開幕

中國國際漫畫節動漫遊戲展（CICF EXPO）2日在廣州開幕。作為華南地區規模最大的動漫遊戲展，本屆動漫遊戲展以「大灣區，大動漫」為主題，吸引超過百家國際知名廠商參展。（中新網）

《廣東》：廣州鄉村遊火熱 精品民宿一房難求

廣州市文化廣電旅遊局3日表示，當日廣州接待遊客346.79萬人次，其中鄉村遊遊客占遊客總量比例超過3成；火熱的鄉村遊市場帶旺了當地的民宿消費。（中新社）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲華南地區規模最大的動漫遊戲展在廣州開幕。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：上門體驗式消費成「宅青年」假期休閒新寵

躺在家裡，就能享受星級酒店的SPA護理；足不出戶，就能體驗到一站式美甲、美睫服務……在「十一」假期期間，越來越多的年輕人不再去熱門景點「湊熱鬧」，而是選擇「宅」在家裡休息「回血」，在體驗上門服務中讓身心得到放鬆。（新華社）

《貴州》：黔西南州打造山地旅遊「升級版」助力脫貧攻堅

黔西南州依託豐富的山地資源，大力發展山地旅遊、鄉村旅遊，持續增加旅遊基礎設施建設投入，從2015年起累計已投入700餘億元人民幣，建設旅遊項目357個，打造了一批高品質旅遊景區、重點線路和山地特色旅遊目的地。（中新網）

《上海》：上海擦亮老字號金字招牌

繼發佈奶糖味潤唇膏之後，老字號大白兔最近又在「搞事情」，與歌帝梵聯合推出冰淇淋，再度成為熱議的話題。大白兔是上海冠生園食品有限公司旗下奶糖品牌，已擁有60餘年歷史。如今，以品牌年輕化為導向的創新行銷，讓這個老品牌再度煥發光彩。（中新社）

▼老字號大白兔與歌帝梵聯合推出冰淇淋。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

ET快訊
入圍金鐘3項被取消資格！白心儀遭檢舉淚崩：走紅毯禮服都準備了
快訊／台中肥料廠傳意外！廠長掉進2.5m深肥料桶命危
《禁蒙令》生效！香港教育局要學生「不論校內外都禁止戴口罩」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／福建茶葉借「一帶一路」加速「出海」　遠銷30多個國家和地區

快訊／數百港人佔據中環馬路　「戴面具」反抗《禁蒙面法》

林鄭引用《緊急法》禁示威蒙面　強調不等於香港「進入緊急狀態」

影／《禁蒙令》生效！香港教育局禁止學生「校內外戴口罩、蒙面」

快訊／香港《禁蒙面法》拍板！　林鄭月娥引緊急法：5日零時零分生效

李嘉誠出資挺港府　基金會捐40億助中小企業

陸台盟主席：提升台灣民意研究「為台青搭橋鋪路」

31歲每天喝1斤白酒　他變「小黃人」血糖值飆正常人數十倍

河畔紅色行李箱散異味…打開「抱膝坐姿女屍」化白骨！詭異巧合驚爆全發毛

把小孫女獨自留在家！　60歲阿伯「蜘蛛人上身」徒手爬9層樓救孫

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

女力炸裂！扛40Kg瓦斯桶爬3樓 全鄉少她就斷炊...鄰居讚：厲害

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

華聞快遞／福建茶葉借「一帶一路」加速「出海」　遠銷30多個國家和地區

快訊／數百港人佔據中環馬路　「戴面具」反抗《禁蒙面法》

林鄭引用《緊急法》禁示威蒙面　強調不等於香港「進入緊急狀態」

影／《禁蒙令》生效！香港教育局禁止學生「校內外戴口罩、蒙面」

快訊／香港《禁蒙面法》拍板！　林鄭月娥引緊急法：5日零時零分生效

李嘉誠出資挺港府　基金會捐40億助中小企業

陸台盟主席：提升台灣民意研究「為台青搭橋鋪路」

31歲每天喝1斤白酒　他變「小黃人」血糖值飆正常人數十倍

河畔紅色行李箱散異味…打開「抱膝坐姿女屍」化白骨！詭異巧合驚爆全發毛

把小孫女獨自留在家！　60歲阿伯「蜘蛛人上身」徒手爬9層樓救孫

脫歐倒數！英國管制「B肝、避孕藥」等24類藥物出口　藥廠：預防措施

商業周刊／「不打算比現在更努力」全球爆反升遷潮　僅9％員工想晉升

大雅惡火2勇消喪命　檢警消會勘現場查清「死亡真相」

「禁蒙面法」午夜生效　卓榮泰：勢必引起相香港人更大反彈

屏東GOGO巴士回來了　免費優惠再擴大！

機車置物箱有皮夾　「不妙」她立刻報警…陌生男幹的！

小黃司機轉頭問「淚臉女為何哭」　她自爆被賣當「孕婦妓院紅牌」結局超勇！

準備更衣上學去！10歲女童突「面癱暈倒」　左腦血塊釀中風

花蓮太平洋花彩節10/11登場！有2000夜光花毯、全台唯一夜光兒童樂園

刷條碼拖慢結帳速度！他問：行動支付不適合台人？　網推強大替代品：更方便

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

熱氣球繩索斷裂！「母子高空墜地..

《禁蒙面法》拍板　5日正式實施

南方澳大橋斷裂！陸學者憑影片、..

林鄭月娥下午3時出面！　傳宣布..

25歲高挑妹失蹤！人體殘肢遭棄..

《禁蒙令》生效！香港禁學生「校..

女友「披婚紗」求婚　他嚇蒙下秒..

習近平：能打敗中共的只有自己

大陸低俗婚鬧伴娘　被壓床上「多..

她傳訊「空虛難耐」…學長啪完翻..

港府擬推動禁蒙面法！民陣：警隊..

河邊紅色行李箱…打開驚現坐姿女..

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直..

更多熱門

相關新聞

北京高速公路至10月7日24時「免收費」

北京市域內所有收費公路對7座以下（含7座）載客車輛免收通行費，免費通行時間為10月1日零時至10月7日24時，以車輛駛離出口收費站的時間為準。

海南國際旅遊消費年活動正式展開

海南國際旅遊消費年活動正式啟動

陸企對「一帶一路」沿線國家投資超過1000億美元

大興機場線10/1啟用電子計次票

關鍵字：

華聞快遞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

超商茶葉蛋、關東煮噁到爆！店員：死都不碰

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面