　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美星共同擊沉演習「轟派里級軍艦」　吉福茲號首測海軍打擊飛彈

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美星共同擊沉演習，吉福茲號首測海軍打擊飛彈。（圖／翻攝自USNI News Video）

▲美國海軍濱海戰鬥艦吉福茲號，與新加坡海軍共同進行擊沉演習。（圖／翻攝自USNI News Video）

記者丁維瑀／綜合報導

美國海軍濱海戰鬥艦（LCS）加布里埃爾吉福茲號（USS Gabrielle Giffords）1日與新加坡海軍共同展開擊沉演習，地點位於關島附近，過程中朝除役的福特號發射各種飛彈，也試射海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile，NSM），場面壯觀。

《美國海軍學會新聞網》（USNI）報導，根據美國海軍1日說法，在關島周邊的擊沉演習中，測試了最新的反艦飛彈。吉福茲號當時與新加坡海軍共同演習，對著除役的派里級護衛艦福特號猛烈發射各種飛彈。

根據海軍聲明，水兵當時從甲板上發射海軍打擊飛彈，是首次此種武器在印太地區發射，能發現並摧毀100海里外的敵艦，具有地形跟踪能力，在充滿挑戰的情況下能精確進行瞄準。

美國海軍水面艦隊兵力副指揮官布朗（Richard Brown）表示，LCS的導彈將使得敵手在對付美國海軍時，面臨更複雜的情形，除了要找出航空母艦的位置，還要顧慮其他軍艦帶來的威脅。

NSM自2012年開始就一直在挪威皇家海軍（Royal Norwegian Navy）服役，此種亞音速飛彈射程約為100英里，成本低於雷神公司（Raytheon）的Tomahawk Block IV巡弋飛彈。吉福茲號是第一個裝備該武器的濱海戰鬥艦。

ET快訊
2勇消「血液乾涸、牙燒毀」　只能採生物跡證認DNA
23歲網美「死前狂歡片」瘋傳！陪酒火辣勾纏…閨蜜淚控：我們被
剩半年返鄉卻魂斷南方澳…菲籍漁工妻抵宜蘭認屍：我來帶你回家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美星共同擊沉演習「轟派里級軍艦」　吉福茲號首測海軍打擊飛彈

中共十一閱兵秀肌肉　費舍爾：東風-17挑戰美導彈防禦系統

日本研判北韓潛射飛彈「射程2500公里」　擬向南韓提供情報

台灣小心！菲律賓盼2027裝備首艘潛艦　第一志願法國「鮋魚級」

美國11月將在曼谷舉行「美日韓防長會議」　南韓廢GSOMIA後最高層級會晤

北韓證實發射新型「北極星三型」！　2017年以來首度發射中程導彈

美軍試射「義勇兵三型」洲際飛彈！　成功擊中6700公里外目標

影／解放軍空中梯隊「受閱飛機掉艙門」？官方反駁：是負責航拍的航空器

高超音速飛彈「東風-17」首亮相　10分鐘越過第一島鏈擊殺航母

水下作業大隊馳援南方澳　水中切割快速移除障礙物

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

惡火奪2警性命...孕妻挺肚招魂 家屬悲痛「泣不成聲」場面惹心碎

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

美星共同擊沉演習「轟派里級軍艦」　吉福茲號首測海軍打擊飛彈

中共十一閱兵秀肌肉　費舍爾：東風-17挑戰美導彈防禦系統

日本研判北韓潛射飛彈「射程2500公里」　擬向南韓提供情報

台灣小心！菲律賓盼2027裝備首艘潛艦　第一志願法國「鮋魚級」

美國11月將在曼谷舉行「美日韓防長會議」　南韓廢GSOMIA後最高層級會晤

北韓證實發射新型「北極星三型」！　2017年以來首度發射中程導彈

美軍試射「義勇兵三型」洲際飛彈！　成功擊中6700公里外目標

影／解放軍空中梯隊「受閱飛機掉艙門」？官方反駁：是負責航拍的航空器

高超音速飛彈「東風-17」首亮相　10分鐘越過第一島鏈擊殺航母

水下作業大隊馳援南方澳　水中切割快速移除障礙物

受邀《RM》製作班底打造新韓綜！　劉以豪苦讀韓文求表現

手機放「杯架」挨罰1.2萬元　70歲女駕駛怒：我兩手都在方向盤上

參觀凡爾賽宮免出國！Google透過VR免費帶你去

日職／廖任磊感謝許銘傑　告別西武前往下一站

鄧紫棋英文名「G.E.M.」什麼意思？　「3個單字組成」背後藏深意

超毒真菌吃下肚會致命　澳洲首見「火焰茸」碰到汁液造成皮膚炎

第一次吃飯約會「5地雷」別踩！男生真心話：吃相難看超扣分

盧守謙／惡火奪2命　我們能確保「消防戰士」安全回來？

白依／向蔡總統進諫：避免無謀之戰　別挑戰大陸紅線

哈利夫婦攜子訪南非10天　與總統默契送互送「牛」禮物

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

軍武熱門新聞

菲律賓盼2027裝備首艘潛艦　..

費舍爾：東風-17挑戰美導彈防..

北韓試射潛射飛彈　日本擬向南韓..

美星共同擊沉演習　轟派里級軍艦

解放軍「受閱飛機掉艙門」？官方..

美試射義勇兵三型！　成功擊中6..

「東風-17」10分鐘越過第一..

盧森堡F-35零件工廠發生火警

柯P：台橋樑無法負擔M1戰車　..

網路謠傳解放軍戰機進入台灣領空

北韓證實發射「北極星三型」！

美國11月將在曼谷舉行「美日韓..

美無人機MQ-25首飛　空中加..

龍潭戰役！澳紐軍人數「1：25..

更多熱門

相關新聞

一碰就出血　男嬰劇痛宛如三級灼傷

美國加州橘郡(Orange County)一名5個月大男嬰罹患罕見皮膚病，除了皮膚容易紅腫以及潰爛外，只要輕輕一碰便有可能摩擦出嚴重水泡，導致受傷出血，所以爸媽每次要擁抱他時都得格外小心，由於此病目前沒有治癒辦法，並且擁有高致命率，爸媽心疼表示，只能珍惜與他在一起的每一天。

漁夫專心垂釣　他驚嚇目睹背後有大熊

CNN：川普6月就向習近平提拜登

小學女師倒車入湖　想淹死2歲女兒

美華盛頓州養老公寓槍擊　1死2傷

關鍵字：

軍武北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

超商茶葉蛋、關東煮噁到爆！店員：死都不碰

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面