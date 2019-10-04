美星共同擊沉演習「轟派里級軍艦」　吉福茲號首測海軍打擊飛彈

▲美國海軍濱海戰鬥艦吉福茲號，與新加坡海軍共同進行擊沉演習。（圖／翻攝自USNI News Video）

記者丁維瑀／綜合報導

美國海軍濱海戰鬥艦（LCS）加布里埃爾吉福茲號（USS Gabrielle Giffords）1日與新加坡海軍共同展開擊沉演習，地點位於關島附近，過程中朝除役的福特號發射各種飛彈，也試射海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile，NSM），場面壯觀。

《美國海軍學會新聞網》（USNI）報導，根據美國海軍1日說法，在關島周邊的擊沉演習中，測試了最新的反艦飛彈。吉福茲號當時與新加坡海軍共同演習，對著除役的派里級護衛艦福特號猛烈發射各種飛彈。

根據海軍聲明，水兵當時從甲板上發射海軍打擊飛彈，是首次此種武器在印太地區發射，能發現並摧毀100海里外的敵艦，具有地形跟踪能力，在充滿挑戰的情況下能精確進行瞄準。

美國海軍水面艦隊兵力副指揮官布朗（Richard Brown）表示，LCS的導彈將使得敵手在對付美國海軍時，面臨更複雜的情形，除了要找出航空母艦的位置，還要顧慮其他軍艦帶來的威脅。

NSM自2012年開始就一直在挪威皇家海軍（Royal Norwegian Navy）服役，此種亞音速飛彈射程約為100英里，成本低於雷神公司（Raytheon）的Tomahawk Block IV巡弋飛彈。吉福茲號是第一個裝備該武器的濱海戰鬥艦。