姊妹花搭公車遺落文件　警調閱監視器協助尋回

▲陳姓姊妹著急地跑到值班台報案協尋遺失在公車上手提包。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

台北市一對70多歲的陳姓姊妹3日搭公車到桃園市大園區戶政事務所辦理過世父親的土地遺產事宜，卻粗心的把相關文件掉落在公車上，下車後發現時公車早已駛離，2人趕緊至派出所報案，所幸熱心員警協助調閱路口監視器找到2人搭乘的公車，順利尋回遺落的重要文件。

▲陳姓姊妹領回手提包後，頻頻向員警道謝。（圖／大園警分局提供）

大園警分局大園派出所所長黃信雄表示，陳姓姊妹下午著急地跑到值班台表示剛才搭公車時，不小心將裝有身分證、印章等重要文件手提包遺留在座位上，下車後雖立即發現，但公車已經開走，希望警方能協助尋回。

值班員警林怡涓詢問陳姓姊妹搭乘哪一班公車，但2人都是外地人，只記得是在桃禧航空城飯店上車，在大園華南銀行下車。員警得知後協助調閱路口監視器，查到公車的車牌，立即與桃園客運大園站聯繫，公車司機表示確實有一個相同特徵的手提包，員警也決定好人做到底，載著陳姓姊妹前往領取。

陳姓姊妹領回手提包後，頻頻向員警道謝，表示過世的父親在大園有一筆土地，最近因為土地徵收的緣故，2姊妹才從台北前來辦理相關手續，所幸有員警的協助，才讓她們尋回遺失的重要文件。

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