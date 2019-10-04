詐騙集團超狂內規！手碰窗簾罰30萬、打架百萬up　他錢沒賺到反背債又挨打

▲張男成立詐騙機房，召募10多名成員後以軍事化管理，還設下超狂內規，有成員賺錢不成反背債。（示意圖／視覺中國）

記者陳韻如／台中報導

台中一名張姓男子成立詐欺機房，前後招募10多人加入，並且以軍事化管理，但誇張的是，他設下了16條超狂內規，只要成員觸犯規則，就會被罰500元至150萬元不等的罰金，其中有成員還因此被罰款68萬元，不僅沒賺到錢，還反背債務，台中地檢署事後依違反組織犯罪防制條例等罪名起訴張男及其他同夥共11人。

根據起訴書，張男2018年6月間創立「揚帆啟航」詐欺話務機房，並陸續招募10名成員，其中包含一名未成年少年，大夥利用網路電話向中國人民行騙，直到2019年5月初警方獲報查獲，發現集團得手金額高達931萬元。

讓人意外的是，張男利用軍事化管理底下成員，還設下16條超狂內規，包含，上班上課遲到罰5000元、影響工作及不符幹部罰2萬元、擅自觸碰窗戶窗簾罰30萬等，各種生活上細小瑣事都可能觸犯規則，且影響公司運作還可能罰到150萬元。

檢方事後調查，集團成員中至少有8人因聊天、聽音樂及睡覺等被罰款，最高還被罰到68萬元，而最扯的是，其中一名黃姓成員還因為業績最差，被罰站、罰掃地，2019年3、4月更被毆打，還不給飯吃，最後黃男因受不了飢餓，半夜偷吃吐司，而被張男捆棒在椅子上，隨後叫來其他成員圍觀，以此殺雞儆猴。

台中地檢署事後依違反組織犯罪防制條例起訴張男及成員共11人，另外，張男與一名幹部以高壓方式管理成員，被依觸犯人口販運防治法起訴，而關於未成年成員部分，檢方則認定張男等人與少年一起行騙犯罪，因此向法院請求依兒童及少年福利及權益保障法加重刑責。

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