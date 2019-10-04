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低溫4度…9歲童被霸凌丟出校門外　校方謊稱失蹤：他攻擊師長後逃跑　

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▲▼霸凌,排擠,憂鬱,悲傷,分手,單身,魯蛇,孤單,孤獨,隔離。（圖／pixabay）

▲校方漠視霸凌問題，甚至成為共犯。（示意圖／pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

美國芝加哥一名年僅9歲的男童，竟然遭到學校警衛推出校門外，穿著單薄衣物的男孩就被丟在僅攝氏近4度的街頭，校方甚至向警方供稱，這名男孩毆打了學校老師後逃跑失蹤。孩子的母親控訴，這間學校除了漠視同儕間的霸凌外，就連老師都無視孩子被推出門外，現在該名男童每周都必須至身心科複診，以克服在學校所受到的創傷。

平克斯頓（Yvonne Pinkston）與9歲大的兒子剛從印第安那州搬到芝加哥，不過，就讀菲斯克小學（Fiske Elementary School）的兒子卻從入學開始，不斷受到同學的霸凌，甚至連老師都漠視一切。從曝光的影片可以看到，一名穿著紅色衣服的男子將男童推出校門外，一旁還有其他師長，但全部的人都袖手旁觀，當時外面的溫度僅攝氏4度，穿著單薄衣服的男童就這樣困在校門外。

平克斯頓說，兒子對該區不熟悉，加上當地治安不是很好，「沒有人阻止這件事發生，我的孩子隨時都有可能發生危險，應該要有人為此進監獄。」平克斯頓的律師表示，把男童趕出校門外的人是校園警衛，當時男童試圖要從其他進入學校，但全部都已經上鎖，最後校方甚至向警察謊報，聲稱是男童攻擊教職人員後逃跑失蹤。

男童的家人表示，自從幾個月前搬到芝加哥後，男童就到同儕的霸凌，被毆打、言語污辱，說男童不是屬於這裡的一份子，男童就像是在一個充滿敵意的教育環境中學習。家人多次向校方反應，但也未見採取任何行動。現在男童每周必須看一次心理醫生，以克服他在校園內所受到的創傷。

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