低溫4度…9歲童被霸凌丟出校門外　校方謊稱失蹤：他攻擊師長後逃跑　

▲校方漠視霸凌問題,甚至成為共犯。(示意圖/pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

美國芝加哥一名年僅9歲的男童,竟然遭到學校警衛推出校門外,穿著單薄衣物的男孩就被丟在僅攝氏近4度的街頭,校方甚至向警方供稱,這名男孩毆打了學校老師後逃跑失蹤。孩子的母親控訴,這間學校除了漠視同儕間的霸凌外,就連老師都無視孩子被推出門外,現在該名男童每周都必須至身心科複診,以克服在學校所受到的創傷。

平克斯頓(Yvonne Pinkston)與9歲大的兒子剛從印第安那州搬到芝加哥,不過,就讀菲斯克小學(Fiske Elementary School)的兒子卻從入學開始,不斷受到同學的霸凌,甚至連老師都漠視一切。從曝光的影片可以看到,一名穿著紅色衣服的男子將男童推出校門外,一旁還有其他師長,但全部的人都袖手旁觀,當時外面的溫度僅攝氏4度,穿著單薄衣服的男童就這樣困在校門外。

A lawsuit alleges a 9-year-old boy was forced outside of an elementary school and left in the cold for about half an hour in March. CPS called the allegations “deeply disturbing.” https://t.co/ZPMCWpz7zf