競選旗幟遭破壞　安平警4小時內迅速破案逮人

▲台南市議員競選旗幟遭破壞，警方迅速查獲涉案的洪姓男子到案，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局於10月3日下午3時許接獲市議員服務處人員報案稱，其設置於郡平路、健康二街口處競選布條遭人撕毀，四分局獲報立即組成專案小組偵辦，迅速鎖定涉案49歲洪姓男子，疑似於10月2日上午7時許前往毀損布條，警方前往洪男住處查緝到案。

警方偵查發現，洪嫌亦涉及六分局轄內2位議員服務處公然侮辱、毀損及竊盜等罪，全案調查後將依毀損罪嫌移送法辦。





警方指出，總統、立委選舉將至，對於任何選舉暴力，台南市警局保持行政中立，對於犯罪絕不寬貸，市警局長周幼偉獲悉此事後，除立即調派刑大、鑑識中心支援外，另指示四分局長蔡進閲務必在短時間內釐清相關案情，在專案小組通力合作下，不到4小時時間內即調獲洪嫌交通工具，並比對其在第六分局犯案時之穿著特徵相同，證明其確於當日連續犯案，迅速查緝洪嫌到案，即時制止選舉暴力，維護善良選風，維護相關人員安全。

市警四分局長蔡進閱表示，尊重民主價值，法治不容破壞，四分局對於明年總統、立委大選，除先期淨化選前治安環境，落實推動治安重點工作外，也呼籲民眾切勿隨意破壞競選旗幟、看板及廣告，第四分局絕對全力防杜相關干擾選舉事件，加強查緝不法，確保選舉期間平和秩序。