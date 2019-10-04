　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小黃司機轉頭問「淚臉女為何哭」　她自爆被賣當「孕婦妓院紅牌」結局超勇！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲英勇計程車司機救出準備淪為性奴的孕婦。（圖／翻攝自推特）

▲英勇計程車司機救出準備淪為性奴的孕婦。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

人口販子狠起來絲毫也不會顧慮女性的身體情況。英國近日一名勇敢的計程車司機，在路邊接到一對男女客人，但只見男子直接把懷孕的女子一把推上車，接著給司機一組電話並說「到了目的地後，打這電話給我」接著要求車子立刻開走。司機驚覺情況不對，一問之下才知道這名懷孕的女子要去的目的地是一間妓院，準備被當「懷孕紅牌」供男客點檯。

根據英國《太陽報》報導，這名計程車司機梅穆德（Tahir Mehmood）當時在工作時，看到26歲的恩內斯庫（Evil Robert Enescu）和一名有孕的女子站在路邊攔車，於是將車停下。恩內斯庫交代梅穆德一定要將女子載到目的地，並且打電話給他。

梅穆德當下便將車開走之後，看到坐在後座的女子不斷啜泣，於是安慰的問「親愛的你還好嗎？」女子則表示，自己很不好，才剛到英國沒有很久、語言也不通，就這樣被帶到一間按摩院。梅穆德心想有些不對勁，於是又接著問「那間按摩院是什麼樣的店？」女子表示，「就是一間妓院，我是羅馬尼亞人，幾天前看到廣告說要找按摩師，但到了之後，恩內斯庫告訴我是要去賣淫，但我是一名孕婦」。

▲▼孕婦,懷孕。（圖／免費圖庫pixels）

▲孕婦被賣當性奴，讓警方震驚。（圖／示意圖／免費圖庫pixels）

梅穆德當下立刻將車停在路邊，並且希望女子可以出示證件或是手機，但女子表示東西都已經被搶走了。警方接獲報案後，立刻將女子帶走並保護，隔天直接直搗按摩院，救出幾名淪為性奴的女性。

警方表示，還好梅穆德相當見義勇為，許多人如果碰到這樣的情況，都會選擇不伸出援手幫忙，也因為這樣多名被害人因此獲救。梅穆德表示，自己從來不會向惡勢力低頭，只要有人需要幫助，我都很願意幫忙。目前警方正在全力追緝恩內斯庫的下落。

►點我超越韓國愉快體驗

ET快訊
foodpanda驚見「男星」外送員！雨天送餐被管理員羞辱　
「最容易劈腿星座」前3名！馬俊麟、王瞳都上榜
「蘆竹王陽明」偷拍5女性愛片存300GB！法官重判10年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

辣妹對鏡「露水滴下半球」　右側乳刺青整排「簡體字菜單」男伴驚到瞳孔放大！

8月孕婦爽拍「老爸超越法拉利瞬間」　下秒遭惡換車道…整台車噴飛變廢鐵！

他揪4友尬80罐啤酒　嗨玩「漂白水洗頭＋剃眉」…隔天喉嚨全堵住變沙發臥屍！

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年…跪趴地上求原諒！

700台幣戰整晚！泰站壁妹挽男客進房　下秒被「巨大鑽石入珠龍根」嚇奪門

她下車遭弱骨男跟蹤　下秒「搶奪手機錢包」臨走前狂毆肚…2月胎兒變血水！

荒唐哥用iPhone 3年「變成專情小GAY」　怒告蘋果求償46萬…男友都心碎！

被鄰居拜託保管「情趣用品」卻狂飄噁味　她打開看竟是「腐爛人頭」

痛斥CNN假新聞與媒體貪腐　川普發怒「我要開新聞台」

黑猩猩佔領英國國會　班克斯作品3.8億天價拍賣成交

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

女力炸裂！扛40Kg瓦斯桶爬3樓 全鄉少她就斷炊...鄰居讚：厲害

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

被鄰居拜託保管「情趣用品」卻狂飄噁味　她打開看竟是「腐爛人頭」

痛斥CNN假新聞與媒體貪腐　川普發怒「我要開新聞台」

黑猩猩佔領英國國會　班克斯作品3.8億天價拍賣成交

16年未受賞識…模範員工前晚聽到聲音　持刀闖警察總部殺死4同事

美國南卡州彩券全開2　1400人中獎共享340萬美元

脫歐倒數！英國管制「B肝、避孕藥」等24類藥物出口　藥廠：預防措施

肯亞巴士超車迎面撞上卡車　釀13死30傷司機雙亡

小黃司機轉頭問「淚臉女為何哭」　她自爆被賣當「孕婦妓院紅牌」結局超勇！

準備更衣上學去…10歲女童突「面癱中風」　媽：她很喜歡做體操

她吃髮10年成習慣　腹痛開刀驚見2公斤「胃狀」毛團

Super M主打歌MV公開6hrs點閱破300萬！一出道直接宣布巡演

港立法禁示威者蒙面　警察執行警務列「合理辯解」仍可配戴

光華餐旅群一米驚人 勇奪農糧署特別獎

全運會／台版平野美宇？　世青銅牌更想有自己的「珮綾style」

餿臭味又夾帶微弱香氣…私梟腐土藏菇神技　海巡神叉一針現形！

10／5~10／26「色彩．無界」公益畫展捐助偏鄉　展場植生牆襯托畫的色彩生命力

工作團隊慘遭小黑蚊包圍襲擊　陳昇有感而發...竟當新專輯靈感

她摸我胸部！大叔控年輕媽大馬路上性騷擾　監視器還原：只碰到肩膀

一去就想奔廁所！醫揭「逛賣場＝瀉藥」背後原因：跟早餐店大冰奶有得比

瘦弱獨居老翁「氣息奄奄」倒臥客廳　熱心鄰長發現報警求援

國際熱門新聞

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」..

男女白天路旁車震　女伸腿出車窗

美移民局：原國籍填「台灣TAI..

賭城槍擊2周年　MGM願賠24..

德民眾請願與台建交　連署破5萬..

辣妹對鏡「露水滴下半球」自拍　..

孫女哭到半夜　狠嬤6樓開窗丟下

伊拉克示威第3天　警實彈開火2..

2宅男邊充電邊玩手遊　睡夢中電..

他用iPhone 3年「變成G..

80歲恐怖嬤宰殺2房客+8歲童..

「保證妳才14歲」　11買春男..

爆！Forever 21創辦人..

京阿尼全球善款　全數用於受害者

更多熱門

相關新聞

她下車遭弱骨男跟蹤　下秒被搶劫完歐肚…2月胎兒流掉

英國東約克郡日前發生一起令人心碎的意外，25歲的弗雷（Lauren Reece Flay）在下班回家的路上，遭到陌生人尾隨，沒想到對方突然上前一陣爆打並搶走弗雷的錢財、手機，隔了兩天弗雷感覺下腹疼痛，就醫之後發現已經懷孕的自己，現在卻面臨流產。

生產風險隨時可能發生，誰該負責？

黑汪突衝向懷胎妻　人夫一腳趕走反遭嗆

孕婦第2階段分娩「骨盆竟會長出尾巴」照片超衝擊

油罐車司機護理師女兒還原墜橋經過

關鍵字：

孕婦計程車司機賣淫按摩院

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

超商茶葉蛋、關東煮噁到爆！店員：死都不碰

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面