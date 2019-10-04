小黃司機轉頭問「淚臉女為何哭」　她自爆被賣當「孕婦妓院紅牌」結局超勇！

▲英勇計程車司機救出準備淪為性奴的孕婦。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

人口販子狠起來絲毫也不會顧慮女性的身體情況。英國近日一名勇敢的計程車司機，在路邊接到一對男女客人，但只見男子直接把懷孕的女子一把推上車，接著給司機一組電話並說「到了目的地後，打這電話給我」接著要求車子立刻開走。司機驚覺情況不對，一問之下才知道這名懷孕的女子要去的目的地是一間妓院，準備被當「懷孕紅牌」供男客點檯。

根據英國《太陽報》報導，這名計程車司機梅穆德（Tahir Mehmood）當時在工作時，看到26歲的恩內斯庫（Evil Robert Enescu）和一名有孕的女子站在路邊攔車，於是將車停下。恩內斯庫交代梅穆德一定要將女子載到目的地，並且打電話給他。

梅穆德當下便將車開走之後，看到坐在後座的女子不斷啜泣，於是安慰的問「親愛的你還好嗎？」女子則表示，自己很不好，才剛到英國沒有很久、語言也不通，就這樣被帶到一間按摩院。梅穆德心想有些不對勁，於是又接著問「那間按摩院是什麼樣的店？」女子表示，「就是一間妓院，我是羅馬尼亞人，幾天前看到廣告說要找按摩師，但到了之後，恩內斯庫告訴我是要去賣淫，但我是一名孕婦」。

▲孕婦被賣當性奴，讓警方震驚。（圖／示意圖／免費圖庫pixels）

梅穆德當下立刻將車停在路邊，並且希望女子可以出示證件或是手機，但女子表示東西都已經被搶走了。警方接獲報案後，立刻將女子帶走並保護，隔天直接直搗按摩院，救出幾名淪為性奴的女性。

警方表示，還好梅穆德相當見義勇為，許多人如果碰到這樣的情況，都會選擇不伸出援手幫忙，也因為這樣多名被害人因此獲救。梅穆德表示，自己從來不會向惡勢力低頭，只要有人需要幫助，我都很願意幫忙。目前警方正在全力追緝恩內斯庫的下落。

►點我超越韓國愉快體驗