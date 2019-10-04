消防車裝「1800公升假血」狂噴…人行道全染紅　抗議者：政府雙手沾滿血

▲「反抗滅絕」朝英國財政部噴灑假血。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）為抗議政府在氣候變遷問題上的矛盾立場，3日開著消防車向英國財政部噴撒1800公升的「假血」，並在聲明中指出，「政府堅稱自己是應對氣候變化的全球領導者，卻在化石燃料的探勘投入巨額資金，立場相互矛盾，這個行動就是證明他們手上沾著鮮血。」

▲▼環保組織抗議英國氣候政策矛盾。（圖／路透）



「反抗滅絕」3日開著一輛消防車，朝著財政部噴灑1800公升的假血，建築物和路面皆佈滿鮮紅色液體，水槍還一度失去控制。抗議者指出，他們將紅色食用色素加入水中，象徵著政府的手中沾滿鮮血，並同時高舉著「停止資助氣候死亡」布條，抗議政府在解決氣候變遷問題上的矛盾，「英國政府堅稱自己是應對氣候變遷的全球領導者，但又在化石燃料和碳密集的計畫中投入巨額資金，這兩者是相互矛盾的。」

倫敦消防局澄清，抗議組織所駕駛的消防車，並非由他們提供，目前正在調查該車輛的來源。最後5名年齡在34至38歲的抗議人士，因涉嫌刑事破壞被逮捕。高齡83歲的金斯頓（Phil Kingston）說，「在面臨生存危機的情況下，為了我的孫子們，我只能竭盡全力。」在此之前他已經被逮捕6次。

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