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雲端最前線／倒數百日拚逆轉 韓：我支持度非常強大

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新聞節目中心／綜合報導

自去年九合一大選結束至今，韓國瑜聲勢大幅下滑，讓國民黨對明年選情充斥憂慮氛圍，選舉倒數百天，韓國瑜開記者會對支持者信心喊話：「我民調支持度非常強大」。而韓國瑜的國政顧問團將先進行清創，持續端出政策牛肉，重新定位韓國瑜形象，讓「草包」變「草根」。面對青年選票的大幅流失，韓營將籌畫青年座談會，重新爭取青年選票認可。朱立倫表示，韓國瑜應該要找回原來的支持者、找回更多的朋友，絕對不要「不是同志就是敵人」，如果只在自己的同溫層，不可能當選。《雲端最前線》4日邀請高雄市議員黃紹庭、蔡英文競辦發言人廖泰翔、民眾黨立委參選人何景榮、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

2020總統大選倒數100天，國民黨總統參選人韓國瑜3日重回他就職高雄巿長的棧貳庫舉行「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」，並與庶民、青年代表共同射出穿雲箭，韓也要支持者不要氣餒，堅定光明一定會克服黑暗。不過近來韓國瑜近來聲勢不斷下滑，外界更傳出，國民黨已從「一人救全黨」到「全黨救一人」地步的聲浪。

另外，2020總統、立委大選3日進入百日倒數，選戰白熱化。相較於國民黨持續陷入泥淖僵局，甚至「換韓」聲浪不斷，民進黨早在6月初選結束後迅速整合，以團結氣勢力抗藍營。總統蔡英文與初選對手賴清德雖然因為蔡賴對決心結難解，但隨著黨內大老撮合，雙方態度漸漸放軟，「最強組合」蔡賴配漸成形。《雲端最前線》4日邀請高雄市議員黃紹庭、蔡英文競辦發言人廖泰翔、民眾黨立委參選人何景榮、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新

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