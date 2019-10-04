準備更衣上學去…10歲女童突「面癱中風」　媽：她很喜歡做體操

▲英國諾福克郡（Norfolk）10歲女童葛蕾西（Gracie Whittick）準備去上學時突然中風。（圖／翻攝GoFundMe）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國諾福克郡（Norfolk）的10歲女童葛蕾西（Gracie Whittick）正要換衣服出門上學時，突然全身僵硬，右臉癱瘓下垂，暈倒在地板上，不幸中風。母親海莉（Hayley Clark）表示，女兒平時最喜歡跳舞、做體操，沒想到會發生這種事情。

《都會報》報導，葛蕾西9月26日吃完早餐，準備著裝出門上學，卻突然暈倒。海莉很快就發現孩子右臉頰下垂，手腳也非常僵硬，先後趕往林肯郡伊麗莎白女王醫院（King' s Lynn hospital）和劍橋阿登布魯克醫院（Addenbrooke' s hospital），「這一趟路途感覺就像是一輩子的時間。」

'To me a stroke is an old people thing. It isn’t something that happens to a healthy 10-year-old girl.' 由 Lincolnshire Live 發佈於 2019年9月30日 星期一

根據核磁共振的結果，葛蕾西左腦中有一個血塊，導致右半部身體無法動彈。海莉提到，女兒接受3個小時的手術以後，腦內96％血塊已被成功移除，「她目前正在恢復當中，但是記憶力很差，右手臂也非常虛弱，因為容易感到疲憊，不能長時間走動，也需要坐著輪椅。」

海莉透露，女兒個性活潑好動，根本就是個話匣子，也時常跳舞、做體操，完全沒有任何跡象或徵兆，「對我來說，中風是老年人的事情，不會發生在一個健康的10歲女孩身上。」這一名母親心疼地說，葛蕾西變得沉默寡言，也記不起太多事情，「她對此（中風）感到非常困惑，也對這一切感到很挫敗。」

Little Gracie needed brain surgery to remove a blood clot. 由 Daily Record 發佈於 2019年10月3日 星期四

《每日紀錄》報導，雖然醫師發現女童腦內血塊，卻仍然找不出真正的病因。他認為，葛蕾西的手指跟雙腿都逐漸恢復知覺，可望康復，但目前仍要住院6周，之後能夠實施居家健康照護，並定期接受電腦斷層掃描與身體檢查。

44歲的海莉是一名單親媽媽，她在募資平台GoFundMe提案，希望藉此籌到醫療費，也讓大眾關心中風的議題，「如果我可以做些什麼引起關注，我一定會做。雖然這件事對我們而言是一大打擊，但是她很幸運，一切原本可能更糟糕。」

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