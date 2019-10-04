美國贏了WTO貿易訴訟！　蘇格蘭威士忌被狂徵25％關稅重創

▲美國打贏貿易訴訟，向歐盟商品課徵關稅，蘇格蘭威士忌產業反彈最大。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國在世界貿易組織（WTO）的訴訟案中獲勝，將對歐盟商品課徵75億美金（大約新台幣2330億元）的關稅，影響德國咖啡、法國乳酪等品項，其中蘇格蘭威士忌甚至被課徵25％關稅，引發反彈。川普認為，這是一個「非常棒的勝利」，但是蘇格蘭威士忌協會（Scotch Whisky Association）指出，產業已經受到重創，將會影響就業與投資。

華盛頓長期主張，飛機製造商空中巴士（Airbus）接受歐洲國家非法補助，導致美國競爭對手波音公司（Boeing）損失數十億元。WTO於2日批准，美國將可以對歐盟商品徵收75億美金（大約新台幣2330億元）關稅，作為補償。

The U.S. won a $7.5 Billion award from the World Trade Organization against the European Union, who has for many years treated the USA very badly on Trade due to Tariffs, Trade Barriers, and more. This case going on for years, a nice victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2019

川普在推特上提到，歐盟多年來在貿易方面對美國非常差勁，設立許多關稅壁壘，「這一個案件已經持續好多年了，真是個很好的勝利！」美國貿易代表辦公室（USTR）表示，將會持續與歐盟討論，重新評估關稅，「任何時候」都有可能提高課徵稅額，或者改變影響的商品。

▲WTO裁定，美國可以向歐盟徵收關稅，補償損失。（圖／路透）

根據《路透社》，歐盟指出，美國也對波音公司提供類似的不當補助，暗示可能採取報復。法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示，如果華盛頓不願意接受「歐盟伸出的手」，將會「準備好與歐洲夥伴們堅定地回應（制裁）。」德國副總理蕭茲（Olaf Scholz）認為，貿易衝突對於任何人都沒有幫助，「因此我們將會慎重考慮並堅定地回應新情勢。」

▲蘇格蘭威士忌協會首席執行長貝茨（Karen Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

美國國家廣播公司（NBC）報導，美國宣布課徵鉅額關稅以後，引發各界批評，其中威士忌產業反彈最激烈，因為華盛頓針對英國課徵的稅收當中，單一麥芽蘇格蘭威士忌就佔了總額價值的一半。蘇格蘭威士忌協會首席執行長貝茨（Karen Betts）指出，2018年對美國的出口額高達10億英鎊，被課徵25％關稅，將會危及就業與投資。她呼籲雙方更加克制，「雖然糾紛是關於飛機補助，我們的產業已經受到重擊。」

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