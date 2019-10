美國贏了WTO貿易訴訟！　蘇格蘭威士忌被狂徵25％關稅重創

▲美國打贏貿易訴訟,向歐盟商品課徵關稅,蘇格蘭威士忌產業反彈最大。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國在世界貿易組織(WTO)的訴訟案中獲勝,將對歐盟商品課徵75億美金(大約新台幣2330億元)的關稅,影響德國咖啡、法國乳酪等品項,其中蘇格蘭威士忌甚至被課徵25%關稅,引發反彈。川普認為,這是一個「非常棒的勝利」,但是蘇格蘭威士忌協會(Scotch Whisky Association)指出,產業已經受到重創,將會影響就業與投資。

華盛頓長期主張,飛機製造商空中巴士(Airbus)接受歐洲國家非法補助,導致美國競爭對手波音公司(Boeing)損失數十億元。WTO於2日批准,美國將可以對歐盟商品徵收75億美金(大約新台幣2330億元)關稅,作為補償。

The U.S. won a $7.5 Billion award from the World Trade Organization against the European Union, who has for many years treated the USA very badly on Trade due to Tariffs, Trade Barriers, and more. This case going on for years, a nice victory!