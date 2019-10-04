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揭發促轉會「東廠事件」　吳佩蓉：我不後悔

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▲吳佩蓉。（圖／中評社）

▲吳佩蓉。（圖／中評社）

圖文／中評社

去年因一捲錄音帶掀起「1124滅東廠」政治風暴的前行政院促進轉型正義委員會（簡稱：促轉會）副研究員吳佩蓉接受中評社專訪表示，自己以深喉嚨舉發副主委張天欽「東廠說」並不後悔，感謝台灣對價值是非、判決依據的力量仍在。吳強調「有些紅線不能踩，這是台灣2300萬人真誠面對歷史與和解最重要的核心價值。

吳佩蓉，1976年生，台灣高雄人，成功大學歷史系學士、清華大學歷史研究所碩士。吳曾任高雄市政府研考會企劃員、行政院新聞局行政專員、立法院法案助理、陸委會副研究員、促轉會副研究員等職。吳目前以無黨籍投入高雄第六選區（前金、新興、苓雅）立委選舉，對手為現任綠委趙天麟、藍營選將陳美雅。

促轉會前副主委張天欽因「東廠說」引發爭議，監察院10月1日以12比0票數通過彈劾。提案彈劾的監委認為，張明知促轉會並未討論人事清查法（除垢法），卻放假訊息給媒體，意圖影響當時新北市長參選人侯友宜選情，違反行政中立，重創促轉會聲譽，不利轉型正義推動，極為不當。

對此，吳佩蓉接受中評社訪問表示，在事件發生的當下及之後，台灣社會給她的幫助是非常大的。她只是想告訴大家那起錄音發生的前因後果，以及她做了什麼。既然做了就是把事情說清楚，這是她當下的心情。

吳佩蓉回憶，事件發生的當天，她其實是沒有心情去關注任何新聞報道，但有很多很久不見的朋友給她打氣，認為這就是他們所熟悉的吳佩蓉，也是她會捍衛的事情，這對她來說是很大的鼓舞。其實在政治傾向上她是比較傾向綠營在民主路程上的突破，因此對於人權、民主、自由等，她跟大家都具有共通的意志。

本身具備良好歷史教育訓練的吳佩蓉向中評社表示，台灣這塊土地上百年來有很多移民，當大家來到這塊土地上時內心其實都懷抱著傷痛。因此當我們要處理轉型正義時，態度必須要正確，處理過程必須要細膩，不能忽略前端的工作，而直接跳到後端上。促轉會的立意在於開放政治檔案、清除威權象徵及保存不義遺址、平復司法不法、還原歷史真相並促進社會和解、處理不當黨產、其他轉型正義事項等，但不該淪為政治打手或自詡東廠。吳悠悠地說，正是因為不希望促轉會淪為東廠，所以才舉發了不義。

中評社問，你的舉報引發台灣政壇大地震，知道自己的行為與政治後果嗎？

吳佩蓉說，她清楚！其實政府機關每天開張就是要面對危機處理，例如普悠瑪列車翻車，政府必須進行危機處理、收拾軌道，但處理過後列車還是每日照常行駛。她認為蔡政府第一時間並沒有妥善做好只止血的工作，民進黨在處理轉型正義的傷口時，可能只進行表面傷口的處理，但內部的傷才是轉型正義要處理的傷口。沒有人民去對話、去和解，卻錯過很好了機會，甚至後續產生政治效應。

吳佩蓉說，當國家機器想要處理你或查你水表時，大家當然會害怕，更何況以當時的侯友宜都有可能被這樣對待。綠營沒有即時關注去處理人民的那股情緒，甚至讓它惡化，才爆發後來1124滅東廠的政治風暴。

留著一頭短髮，外表看似平凡的吳佩蓉，言談間透露出內心具備堅強的價值底線與果敢的取捨。一段錄音掀起台灣政壇1124滅東廠的浪潮！吳佩蓉是張天欽東廠事件中關鍵的深喉嚨角色，而這樣的勇氣，讓她看來顯得更不平凡。

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