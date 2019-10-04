韓國瑜十多份民調一路輸　藍議員李明賢找到原因

▲台北市議員李明賢。

圖文／中評社

中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜近期十多份民調都落後蔡英文，多數落後10多趴，有的多達20多趴。中國國民黨台北市議員、國民黨前文傳會主委李明賢接受中評社訪問時分析，最關鍵是藍軍對韓的支持只有六成，有一成至兩成的泛藍轉為中間選民或不表態，「可能是韓在市政表現上造成不信任的觀感」，韓未來必須要在市政總質詢上直球對決，可找回當初詼諧幽默、掌控全場的形象。

李明賢也坦言，國民黨身為在野黨，對民進黨的砲火確實滿保守的，「這是我們自己要檢討的」，韓陣營總部、立法院黨團、黨中央等於是航空母艦的三支砲管，必須要「充分協調”、密切配合」，大選倒數百日，差不多該是化防守為攻擊了，他相信黨中央、韓團隊都有所打算。

近期十多份民調都顯示，2020大選蔡英文穩定領先，包括9月19日美麗島電子報蔡英文以47.7％勝過韓國瑜31.6％、9月20日旺旺中時蔡32.6％勝韓25.7％、同日品觀點蔡35.4％勝韓25.2％、9月23日聯合報蔡45％勝韓33％、9月24日台灣民意基金會蔡53.6％勝韓30.9％、9月25日匯流新聞網蔡54.8％勝韓28.7%、9月26日品觀點蔡40.3％勝韓25.9％、9月27日旺旺中時蔡39.1％勝韓25.4％、9月30日放言蔡47.4％勝韓35.3％、10月1日美麗島電子報蔡50.7％勝韓30％、同日TVBS蔡50％勝韓38％。

1973年生的李明賢畢業於中國文化大學新聞系，曾任《聯合報》、《自由時報》、《中國時報》記者，2015年朱立倫任黨主席時擔任國民黨副主委兼發言人，2017年升任文傳會主委，並在2018年6月辭去文傳會主委一職，投入台北市議員選舉，順利當選。

「最關鍵是泛藍陣營對韓國瑜的支持度只有6成而已。」李明賢接受中評社訪問時分析，近期十多份民調韓落後10％的確是個危機，泛綠對蔡英文的支持度都有八成五，甚至九成多，等於泛綠基本盤已穩固，反觀藍軍的表態率太低了，等於是基本盤還沒顧好，藍軍至少有一至二成轉為不表態，這是很大的致命傷，因此韓國瑜的競選策略就是先穩固基本盤，至少要把泛藍拉回來。

李明賢解釋，泛藍沒有力挺的現象很不合理，過去應該都要至少九成以上，我們也可以觀察到甚至國民黨的政黨支持度大概三成多一點，也比韓國瑜的支持度略高，這是不太正常的，過去一些淺藍選民變成中性選民或不表態，「可能是因為韓國瑜在市政表現上造成不信任的觀感」，韓未來必須要在市政總質詢上直球對決。

李明賢說，第二點韓國瑜在政策上被高度檢驗過頭了，比如太平島挖石油，韓明明是講兩大前題是行政院政策有指示、國際支持開發太平島周遭海域的石油與天然氣，而高雄市政府就要分一杯羹，分配更多的統籌款來解決財源問題，畢竟開採石油是中央政府職權，但卻被綠營刻意操作簡化太平島開發石油成為失言的形象挨打。民進黨盡全力打韓，這段時間韓確實被檢驗過頭，但韓必須捱過這段期間。

李明賢指出，他覺得很奇怪的是，明明執政黨是民進黨、在野黨是國民黨，媒體輿論氛圍卻是80％在檢驗韓國瑜、20％才去看蔡英文，蔡整個隱身在輿論之後，大家都沒有檢討民進黨的執政缺失，包括私菸案、綠委陳明文在高鐵遺落新台幣三百萬等一連串事件，看不到輿論氛圍檢驗民進黨。

中評社記者問，檢驗民進黨的輿論氛圍應該是在野黨國民黨的責任，為何國民黨的砲火卻滿保守的？李明賢坦言，「這也是我們自己要檢討的」，2020選戰進入倒數百日，韓陣營總部、立院黨團、黨中央等於是航空母艦的三支砲管，必須要「充分協調、密切配合」，現在感覺起來，怎麼好像打蔡政府多是時代力量立委黃國昌在處理、監督的還比較多？「國民黨在野的火力需要再加強！」2018國民黨大贏，是全民討厭民進黨，大選進入百日倒數差不多是化防守為攻擊、攻擊發起線的時間點了，若在野黨還不採取行動、還在被動防守，那就慘了，他相信黨中央、韓團隊都有所打算。

至於韓國瑜如何像去年一樣，讓支持者找到「驕傲感」？李明賢認為，2018選舉，韓國瑜的崛起是因為擔任北農總經理時，在台北市議會面對民進黨北市議員王世堅的質詢時回應十分幽默詼諧、掌握全場的影片發酵，那是烙印在選民腦海里的形象，這次要如何重新喚起，他認為韓既然是在台北市議會備詢時崛起，就必須要在高雄市議會的備詢重新喚起大家的記憶。

李明賢建議，韓國瑜要在市政上游刃有餘到可以邊回應市議員的質詢，還能展現出揮灑自如的態度，而且還要表現得幽默詼諧，就能帶動輿論風潮，並不是說要擊倒高雄市議員們，而是可以克服大家對韓的刁難，在市政上創造加分空間。

李明賢也說，「韓國瑜未來訪美也是很重要出口轉內銷的點」，必須要在兩岸外交上找到完整論述，特別是民進黨現在強調抗中保台，我們要找到自己的論述，除了說服美國外，也要提出能夠解決國政、兩岸外交上面臨的劣勢。