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每一個都是抽得起私菸、掉得了300萬的狠角色　韓國瑜狠批蔡執政「詐騙」

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▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲2020總統候選人韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者徐愷昕／綜合報導

選前倒數100天，韓國瑜臉書發文狠批蔡政府執政4年來的種種政策，把一例一休、軍公教改革、普悠瑪事件都搬出來數落，文中更提到，「一堆肥貓霸佔國有企業的肥缺吃香喝辣、每一個都是抽得起私菸、掉得了300萬的狠角色。」

文章開頭，韓國瑜就先把蔡政府大力推崇的前瞻建設及新南向政策搬出來講，認為蔡政府不知民間疾苦，「每天睜開眼睛就必須面對的，除了車貸、房貸、學貸、水電生活費，還要眼睜睜看著政府一面切斷大家的活路，一面還在不知道錢花到哪裡去」。後面又諷刺民進黨「每一個都是抽得起私菸、掉得了300萬的狠角色」。

接著，韓又攻擊蔡英文沒有照顧到基層民眾及800萬的青少年，直言蔡「他們3年來真正在守護的，不是 2300 萬人的台灣，而是在守護特定團體或是政黨派系的利益。」同時也向人民喊話，「這不是守護，這是詐騙」。

此篇PO文一出短時間內湧進了千則留言，韓粉們紛紛表示支持與認同，「感謝天地再次復活，我能送给我的子孫最好的生活」、「我們在等一個人,等一個人能帶領我們去翻轉台灣」。但也有民眾表示，「文章大部分是批評和挑撥對立，何不多描述一下如何讓人民快樂幸福」，希望韓可以多提出實際政策，打選戰會比較有說服力。

▼選前倒數100天，韓國瑜臉書發文狠批蔡政府。（圖／翻攝自「韓國瑜」臉書）

▲▼選前倒數100天，韓國瑜臉書發文狠批蔡政府。（圖／翻攝自「韓國瑜」臉書）

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