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妻查帳...驚見中風夫花千萬養她　小三「有成功進去」憶床事！嬌喊：情不自禁

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▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲陳男外遇還花千萬養她，中風後妻子查帳才發現姦情，氣得提告。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／新北報導

一名陳姓男子與江姓女子發生婚外情，前後陸續匯了1千多萬生活費給她。未料陳男突然中風昏迷，其妻因此向法院聲請禁治產，才意外發現丈夫外遇，氣得一狀告上法院，但最後她念在陳男已無行為能力，因此對其撤告，而江女部分則被依相姦罪判刑3個月，民事部分則須賠償陳妻200萬元。

判決書指出，陳男中風後就呈現植物人的狀態，生活起居完全無法自理，全靠陳妻一人照顧。之後陳妻向法院聲請禁治產期間，意外發現陳男多次匯款給江女，且金額還高達1千多萬，追查通訊紀錄，驚見2人互傳「這次有成功進去」等鹹濕對話，才發現原來2人常常背著工作忙碌的她亂搞，因此怒告2人通姦，並對江女求償800萬元。

此外，全案審理期間，陳妻因念在丈夫已無行為能力，因此單方面對其撤告。而江女則是供稱，錢是陳男提供花用的，而自己一直在等他們夫妻倆離婚，沒想到陳男卻先倒下。她承認有婚外情一事，還加碼爆料曾趁小慧上班時，在住處發生過性行為，法官審酌她認罪，因此依相姦罪判刑3個月，得易科罰金9萬元。

民事部分，法官調查陳男與江女書信往來及通訊紀錄發現，2人自1993年就交往至今，而陳男與陳妻1996年結婚後，2人關係曾一度中斷，但2人重逢後舊情復燃，還多次發生性行為。

陳妻在庭上表示，陳男每個月都需要龐大的醫藥費來維持生命，以及期待他日清醒，而過去陳男曾給江女大筆款項，她才會選擇向江女求償800萬元，全是因為這是陳男的救命錢。

對此，江女則辯稱，陳妻要求陳男的醫藥費用，與她主張的人格權受侵害並無相關，而她與陳男重逢後，因為不想傷害陳妻，因此一直在等2人離婚，無奈被感情沖昏了頭，也拒絕不了陳男的熱情追求，才會深陷其中，犯下不該犯的錯誤，且她也被判刑，並願意承擔責任，因此不願賠償。

新北地院審理後，認為江女侵害陳妻的配偶權超過20年，導致陳妻精神上受到極大痛苦，因此判江女須賠償陳妻200萬元。全案可上訴。

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