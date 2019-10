臉書慘敗！歐洲最高法院：可要求刪除「全球範圍」的毀謗內容

▲歐盟成員國法院可要求臉書刪除毀謗內容。(圖/取自免費圖庫Pexels)



記者張方瑀/編譯

歐盟最高法院裁定,臉書(Facebook)必須遵守嚴格的歐洲網路言論標準,所有歐盟成員國有權要求臉書刪除「全球範圍」的毀謗貼文。此消息一出,部分言論自由組織痛批,這一判決對全世界的網路言論自由有中大影響,「形同國家法院可以控制用戶所觀看的內容。」

歐洲最高法院(European Court of Justice)3日裁定,歐盟法律「不會阻止」法院要求臉書刪除平台上的仇恨、毀謗言論,且範疇涵蓋全世界,這項規定在即將脫歐的英國也具有效力。對此人權組織「第19條」(Article 19)執行董事休斯(Thomas Hughes)痛批,此舉嚴重打擊網路內容自由,「強迫社群媒體刪除貼文,嚴重侵犯言論自由,並限制民眾在網路上所看到的訊息。」

#ECJ : #EU law does not preclude a host provider such as #Facebook from being ordered to remove identical and, in certain circumstances, equivalent comments previously declared to be illegal https://t.co/BXuldkaxWx