臉書慘敗！歐洲最高法院：可要求刪除「全球範圍」的毀謗內容

▲歐盟成員國法院可要求臉書刪除毀謗內容。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／編譯

歐盟最高法院裁定，臉書（Facebook）必須遵守嚴格的歐洲網路言論標準，所有歐盟成員國有權要求臉書刪除「全球範圍」的毀謗貼文。此消息一出，部分言論自由組織痛批，這一判決對全世界的網路言論自由有中大影響，「形同國家法院可以控制用戶所觀看的內容。」

歐洲最高法院（European Court of Justice）3日裁定，歐盟法律「不會阻止」法院要求臉書刪除平台上的仇恨、毀謗言論，且範疇涵蓋全世界，這項規定在即將脫歐的英國也具有效力。對此人權組織「第19條」（Article 19）執行董事休斯（Thomas Hughes）痛批，此舉嚴重打擊網路內容自由，「強迫社群媒體刪除貼文，嚴重侵犯言論自由，並限制民眾在網路上所看到的訊息。」

#ECJ : #EU law does not preclude a host provider such as #Facebook from being ordered to remove identical and, in certain circumstances, equivalent comments previously declared to be illegal https://t.co/BXuldkaxWx — EU Court of Justice (@EUCourtPress) October 3, 2019

衛報指出，這項裁決意味著，歐盟成員國的法院有權下令刪除他國用戶所發的貼文，即使該貼文內容在用戶原國並不違法。休斯擔心這項裁決會被濫用，「尤其是在人權維護薄弱的國家，該國法院可以直接控制用戶所觀看的內內容。」法院可以發布命令，要求刪除來自全國用戶的發文，即使在一個國家被視為非法的內容，可能在另一國是合法的。

這項裁決源自於奧利地綠黨政治人物格拉維施尼克（Eva Glawischnig），他向法院訴請臉書刪除在全球平台中，有關於毀謗他名譽的內容。而奧地利法院將本案移送歐洲最高法院，而這項裁決出爐後不可再上訴。倫敦媒體法律事務所Wiggin律師夏皮羅（Ted Shapiro）指出，法院明白這項規定不會造成平台過重的負擔，「他讓這些社交媒體更清楚知道，該做些什麼才能符合法律義務。」

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