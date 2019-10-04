華聞快遞／塔里木油田發現「千億方級」大氣田！日產量破40萬立方公尺

▲油田工人在塔克拉馬干沙漠中鋪設遊憩管道。（圖／資料照／翻攝自新華網）

《新疆》塔里木油田發現千億方級大氣田

新疆烏魯木齊3日傳出消息，中國石油塔里木油田公司博孜9井試井成功，獲高產工業油氣流，日產天然氣41.82萬立方公尺、凝析油115.15立方公尺，成為塔里木油田一年內，在天山南部發現的又一個千億方級大氣田，標誌著第二個萬億方大氣區橫空出世。（新華社）

《廣東》華為與明訊合作在馬來西亞建設5G網路

在馬國總理馬哈地見證下，華為技術（馬來西亞）有限公司與馬來西亞明訊（MAXIS）於10月3日簽署了一項建設5G網路的合作協定。據介紹，華為將為明訊供應相關設備和服務，雙方將通過合作，令5G在馬來西亞能更易於部署、運營及引入新的應用。（中新社）

《山東》發放5660萬惠民消費券

大陸「十一國慶」期間，山東省級財政支持發放不少於1300萬元（人民幣，下同，約新台幣5660萬元）的惠民消費券,「山東人游山東」熱情高漲。另外，結合第三屆山東文化惠民消費季的開展,全省140多個景區和80家飯店對省內遊客實行折扣優惠,平均優惠率分別達23%和30.8%。（大眾網）

《廣東》恒大9月銷售額3610億 刷新單月歷史記錄

中國恆大3日披露了9月份的合約銷售資料，以831.1億元（約新台幣3610億元）刷新了公司單月合約銷售金額的歷史記錄。根據公告，恒大9月份的合約銷售額較8月份增長約73.8%，較2018年同期增長約31.9%，9月份合約銷售面積約826.6萬平方公尺，合約銷售均價為10054元/平方公尺。

至此，中國恒大前9個月的合約銷售額為4531.9億元，按照全年6000億元的銷售目標來算，恒大現已完成全年銷售目標的75.5%。（澎湃新聞）

▼恆大集團創辦人兼董事局主席許家印。（圖／CFP）

《廣東》深圳國際會展中心11月將迎首展

歷時3年建設的深圳國際會展中心日前正式落成，並將於11月迎來首展。據悉，該中心是全球第一個集地鐵、周邊市政道路橋樑及管廊、水利工程同時開發並投入使用的房屋建築工程，展廳採用先進的魚骨式佈局，沿中央廊道東西對稱排列，既可獨立使用，也可根據需求靈活組合使用。（深圳商報）

《浙江》寧波軟體園交出周年成績單 吸引投資逾730億

寧波軟體產業高峰論壇暨寧波軟體園開園一周年項目簽約儀式，3日在寧波國家高新區舉行，東華長三角總部基地及數位經濟產業園、寧波平安互聯網醫院等14個項目集中簽約。據悉，開園以來，寧波軟體園（核心區）共引進各類軟體專案（平台）500餘家，吸引投資約168.3億元（約新台幣730億元），預計未來3年將吸引投資近500億元，新增營業收入超600億元。（人民日報）

《廣東》舉行生豬穩產保供和產業轉型升級簽約活動

廣東省日前舉行生豬穩產保供和產業轉型升級簽約活動，全力推動高品質轉型升級。活動現場，廣州、深圳、珠海、等12市政府及湛江雷州市政府，分別與廣東恒健、溫氏股份、廣東海大等13家養殖企業，簽訂了建設標準化規模養豬場招商投資意向書或生豬產銷對接協定。

該批專案的實施將為廣東新增約1500萬頭的規模化養豬產能，為生豬主銷區提供穩定的供應來源，同時提升標準化規模養殖水準，示範帶動全省生豬產業轉型升級高品質發展。（南方日報）

《北京》主旋律電影《中國機長》票房破10億人民幣

根據川航英雄機組事件改編的電影《中國機長》上映4天，票房已突破10億元，首映日就破2億元，據協力廠商平台預測，最終票房可望超過26億元。

該電影還原真實事件，講述了民航史上的一次奇跡，川航3U8633航班機組執行從重慶至拉薩的航班任務時，突遇駕駛艙風擋玻璃爆裂脫落、座艙釋壓的極險情，生死關頭，機組人員正確處置，最終迫降成都，確保了機上119名旅客和9名機組人員的生命安全。（四川日報）

▼ 大陸國慶電影檔《中國機長》。（圖／視覺中國）