　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／塔里木油田發現「千億方級」大氣田！日產量破40萬立方公尺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新疆塔里木油田的建設讓「死亡之海」變成了「希望之海」。圖為油田工人在塔克拉馬干沙漠中鋪設遊憩管道。（圖／資料照／翻攝自新華網）

▲油田工人在塔克拉馬干沙漠中鋪設遊憩管道。（圖／資料照／翻攝自新華網

《新疆》塔里木油田發現千億方級大氣田

新疆烏魯木齊3日傳出消息，中國石油塔里木油田公司博孜9井試井成功，獲高產工業油氣流，日產天然氣41.82萬立方公尺、凝析油115.15立方公尺，成為塔里木油田一年內，在天山南部發現的又一個千億方級大氣田，標誌著第二個萬億方大氣區橫空出世。（新華社）

《廣東》華為與明訊合作在馬來西亞建設5G網路

在馬國總理馬哈地見證下，華為技術（馬來西亞）有限公司與馬來西亞明訊（MAXIS）於10月3日簽署了一項建設5G網路的合作協定。據介紹，華為將為明訊供應相關設備和服務，雙方將通過合作，令5G在馬來西亞能更易於部署、運營及引入新的應用。（中新社）

《山東》發放5660萬惠民消費券

大陸「十一國慶」期間，山東省級財政支持發放不少於1300萬元（人民幣，下同，約新台幣5660萬元）的惠民消費券,「山東人游山東」熱情高漲。另外，結合第三屆山東文化惠民消費季的開展,全省140多個景區和80家飯店對省內遊客實行折扣優惠,平均優惠率分別達23%和30.8%。（大眾網）

《廣東》恒大9月銷售額3610億　刷新單月歷史記錄

中國恆大3日披露了9月份的合約銷售資料，以831.1億元（約新台幣3610億元）刷新了公司單月合約銷售金額的歷史記錄。根據公告，恒大9月份的合約銷售額較8月份增長約73.8%，較2018年同期增長約31.9%，9月份合約銷售面積約826.6萬平方公尺，合約銷售均價為10054元/平方公尺。

至此，中國恒大前9個月的合約銷售額為4531.9億元，按照全年6000億元的銷售目標來算，恒大現已完成全年銷售目標的75.5%。（澎湃新聞）

▼恆大集團創辦人兼董事局主席許家印。（圖／CFP）

▲▼恆大集團創辦人兼董事局主席許家印。（圖／CFP）

《廣東》深圳國際會展中心11月將迎首展

歷時3年建設的深圳國際會展中心日前正式落成，並將於11月迎來首展。據悉，該中心是全球第一個集地鐵、周邊市政道路橋樑及管廊、水利工程同時開發並投入使用的房屋建築工程，展廳採用先進的魚骨式佈局，沿中央廊道東西對稱排列，既可獨立使用，也可根據需求靈活組合使用。（深圳商報）

《浙江》寧波軟體園交出周年成績單　吸引投資逾730億

寧波軟體產業高峰論壇暨寧波軟體園開園一周年項目簽約儀式，3日在寧波國家高新區舉行，東華長三角總部基地及數位經濟產業園、寧波平安互聯網醫院等14個項目集中簽約。據悉，開園以來，寧波軟體園（核心區）共引進各類軟體專案（平台）500餘家，吸引投資約168.3億元（約新台幣730億元），預計未來3年將吸引投資近500億元，新增營業收入超600億元。（人民日報）

《廣東》舉行生豬穩產保供和產業轉型升級簽約活動

廣東省日前舉行生豬穩產保供和產業轉型升級簽約活動，全力推動高品質轉型升級。活動現場，廣州、深圳、珠海、等12市政府及湛江雷州市政府，分別與廣東恒健、溫氏股份、廣東海大等13家養殖企業，簽訂了建設標準化規模養豬場招商投資意向書或生豬產銷對接協定。

該批專案的實施將為廣東新增約1500萬頭的規模化養豬產能，為生豬主銷區提供穩定的供應來源，同時提升標準化規模養殖水準，示範帶動全省生豬產業轉型升級高品質發展。（南方日報）

《北京》主旋律電影《中國機長》票房破10億人民幣

根據川航英雄機組事件改編的電影《中國機長》上映4天，票房已突破10億元，首映日就破2億元，據協力廠商平台預測，最終票房可望超過26億元。

該電影還原真實事件，講述了民航史上的一次奇跡，川航3U8633航班機組執行從重慶至拉薩的航班任務時，突遇駕駛艙風擋玻璃爆裂脫落、座艙釋壓的極險情，生死關頭，機組人員正確處置，最終迫降成都，確保了機上119名旅客和9名機組人員的生命安全。（四川日報）

▼ 大陸國慶電影檔《中國機長》。（圖／視覺中國）

▲▼ 國慶電影檔,我和我的祖國,中國機長。（圖／視覺中國）

ET快訊
不喬「韓郭會」了！韓國瑜競辦：目前無跟郭台銘見面規劃
韓國瑜十多份民調一路輸　藍議員李明賢找到原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

安倍再遞橄欖枝：希望中日關係更加牢固與習近平到訪

香港立法會16日新會期登場　《禁蒙面法》修訂受矚目

儲量達1153億立方米！塔里木盆地發現千億方級大氣田

華聞快遞／塔里木油田發現「千億方級」大氣田！日產量破40萬立方公尺

香港政府即將推出「禁蒙面法」　南華早報：違者恐入獄一年

子彈射入一分為三！18歲中槍男學生手術2hrs　肋骨、肺及胸腔取出碎片

熱氣球繩索斷裂衝上天！　空中爆破剩白煙「母子高空墜地」當場慘死

最新談話曝光！習近平：能打敗中共的只有自己，沒有別人

港府擬推動「禁蒙面法」　民陣：最該禁的就是警隊

防暴警太古站對峙拘捕1男　舉胡椒噴霧戒備！示威者高喊「放人」

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

惡火奪2警性命...孕妻挺肚招魂 家屬悲痛「泣不成聲」場面惹心碎

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

大象遭火車撞擊拖行30公尺 腿、腹皮肉綻...痛苦爬離鐵軌

安倍再遞橄欖枝：希望中日關係更加牢固與習近平到訪

香港立法會16日新會期登場　《禁蒙面法》修訂受矚目

儲量達1153億立方米！塔里木盆地發現千億方級大氣田

華聞快遞／塔里木油田發現「千億方級」大氣田！日產量破40萬立方公尺

香港政府即將推出「禁蒙面法」　南華早報：違者恐入獄一年

子彈射入一分為三！18歲中槍男學生手術2hrs　肋骨、肺及胸腔取出碎片

熱氣球繩索斷裂衝上天！　空中爆破剩白煙「母子高空墜地」當場慘死

最新談話曝光！習近平：能打敗中共的只有自己，沒有別人

港府擬推動「禁蒙面法」　民陣：最該禁的就是警隊

防暴警太古站對峙拘捕1男　舉胡椒噴霧戒備！示威者高喊「放人」

16款LINE貼圖下殺2.5折　「卡娜赫拉的Komimizuk」15元買回去

魚會痛！魚販用尼龍線把魚綁U字型　動保團體籲消費者勿買「活綁鱸魚」

iPhone 12將走全螢幕？「螢幕鑽孔」專利剪掉醜瀏海

挺得住！高市罕見重劃區　16年沒跌過價

用邦交狂斷台灣後路　駐教廷大使：我們不會向中國低頭！

佳世達9月合併營收創歷史新高　年增11.8%

南方澳坍塌奪6命資料缺漏多　斷橋第4天「竣工圖找到了！」

23歲網美「死前狂歡趴影片」瘋傳！　陪酒火辣勾纏…閨蜜淚控：我們被下藥撿屍

中職／亞太棒球村6度招標　統一獅期待現代化主場

安倍再遞橄欖枝：希望中日關係更加牢固與習近平到訪

大陸熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

熱氣球繩索斷裂！「母子高空墜地..

南方澳大橋斷裂！陸學者憑影片、..

25歲高挑妹失蹤！人體殘肢遭棄..

習近平：能打敗中共的只有自己

她傳訊「空虛難耐」…學長啪完翻..

大陸低俗婚鬧伴娘　被壓床上「多..

港府擬推動禁蒙面法！民陣：警隊..

她偷裝監視軟體查腥夫！結局一秒..

嫩妹接業配　卸妝水一口乾下秒狂..

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直..

影／傳海口貪官屋內黃金堆滿地「..

即／安徽高速公路起大霧　17車..

南方澳大橋崩塌！5陸生模擬過程..

更多熱門

相關新聞

蔡英文政績再+1　宣告台灣將進入5G時代

總統蔡英文政績再添一則！她晚間透過臉書表示，面對5G時代的來臨，政府已經做出全方位的規劃和布局，今年5月，立法院三讀通過攸關5G發展的「電信管理法」，行政院也核定「台灣5G行動計畫」。

新北警首創類5G影音行動指揮車

理財周刊／5G龍頭發揮磁吸力量

台灣大不做「純5G應用」　總座林之晨：那是偽議題

中華電子公司自駕車方案預計三年內輸出

關鍵字：

天然氣塔里木油田大氣田華為明訊5G馬來西亞中馬合作惠民消費券恆大深圳會展中心

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

斷橋油罐車起火　加油站員工勇救司機

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

「高屏大橋慢車道擠爆照」1.2萬人熱議

明起變天！　下週有熱帶擾動可能成颱

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面