快訊／香港《禁蒙面法》拍板！　林鄭月娥引緊急法：5日零時零分生效

記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」引發的社會運動持續近4個月，港府決定採取措施止暴制亂。特首林鄭月娥今（4）日下午3點出面，宣佈引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》的決定，禁止示威人士在遊行集會期間遮閉全部或部分面容，5日零時零分生效，同時強調，香港沒有進入緊急狀況。

▲示威者戴上口罩在砸損玻璃。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林鄭月娥4日率司局長召開記者會。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK直播）

林鄭月娥今日召開緊急行政會議，通過引用《緊急情況規例條例》的權力，訂立《禁蒙面法》，她下午3點在政府總部地下演講廳，召開記者會說明。

林鄭宣布，引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，周六（10月5日）零時零分生效；在新規例下，任何人身處受規管的公眾集會或公眾遊行，或非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，使用可能隱藏身份的蒙面物品，即屬犯罪。

▲記者會現場。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK直播）

林鄭月娥指出，過去接近4個月，因修例引起的示威衝突不斷，不同地區發生超過400場大大小小的示威遊行集會，往往會演變成暴力行為，導致超過1100人受傷，當中有超過300名執法人員；暴力事件頻繁和激烈，暴徒有組織發動破壞，社會陷入恐慌，社會各界對香港前景感到擔心。

她透露，港府正在準備新一份施政報告，會提出措施處理深層次問題，但不幸的見到近日，特別是9月29日及10月1日的暴力事件升溫，包括示威遍地開花、對持不同意見的人用私刑解決、攻擊警務人員等，此外，學生參與示威的比例，所佔比例由開學前的2成半，變成開學後的3成8，中槍受傷的亦是一名中學生。

林鄭月娥說，近日發生的暴力行動升級，令社會進入危險邊緣，加上參與的學生不斷上升，「我們必須盡一切努力壓制暴力，挽救香港的現在，挽救香港的未來。」

▲法案通過後，示威者參與政治活動不准遮住面部。（圖／路透）

綜合港媒報導，《禁蒙面法》主要針對市民參與政治活動時不准蒙面，特別是非法集會及遊行，但有合理辯解除外。此外，由於警方目前最多可拘留被捕人士48小時，但近日拘捕大量人士，人手未及處理，政府亦正研究引用《緊急法》延長拘留時間。

▲10月3日的示威人士。（圖／路透）

經過連月的反修例騷亂，港府曾研究各種不同方案止暴制亂，包括引用《緊急情況規例條例》，以及《公安條例》下的宵禁令，但有關宵禁令的措施，港府內部未能形成共識，因此決定採納有較多共識的《禁蒙面法》。

在十一「大暴動日」後，林鄭月娥加快工作，過去2天都與律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超舉行閉門會議，為引用《緊急法》做準備，她亦已召集行政會議今天開緊急會議，預料會引用《緊急法》下的權力，通過《禁蒙面法》。

有政界人士分析，港府立《禁蒙面法》後，至少會帶來兩種阻嚇作用，一是降低部分「和理非」人士參與反修例活動，特別是未獲發不反對通知書的集會遊行的人數。該人士指出，除了對部分戴口罩以避免刑責的示威者產生震懾外，對在中資機構或大財團工作人士，由於部分人不希望公司得悉自己參與該類違法示威活動，亦會因《禁蒙面法》實施而卻步。

第二個阻嚇作用則是減低勇武派的力量。有建制派議員認為，示威者在蒙面後，心理上會更易受鼓動作出非法行為，甚至襲警等嚴重罪行，《禁蒙面法》實施後，將有機會減低非法活動的人數，甚至會減少幫忙堵路的示威者，令勇武派的組合力量降低。

港府消息人士承認，即使通過規例，亦可能面對挑戰，但違法者被捕後，將要承擔多一條罪行，相信對部分人亦有一定的阻嚇作用。

▲抗議民眾將大石塊敲碎，準備用來丟擲。（圖／記者黃彥傑攝）

《禁蒙面法》是以法例禁止人們在公眾場合和集會時覆蓋面部，違法者會受到刑責或罰款，外國多個國家現時施行，其中加拿大在2013年通過法案，禁止市民在騷亂及違法集會中戴面具，違例者最高可判處十年監禁；德國同樣禁止市民於示威和公眾集會中掩藏身份，違法者可被處一年監禁。

立法會議員、民建聯葛珮帆建議可參考加拿大模式，違例者最高可判監10年，若因工作、醫療需要則可獲豁免，認為立法不會影響市民遊行、集會的自由。對於有意見指《禁蒙面法》同時要規管警員，員警員佐級協會前主席陳祖光表示，法律應保護執法者，「因警員背負整個家庭被報復的風險執行任務。」