忘帶餐具！12歲弟「生活智慧王上身」不怕餓到　3千大人佩服：奇才啊

▲隨身攜帶自己的餐具乾淨又環保。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人都有會忘東忘西的時候，日前有對情侶在車上吃便當沒有餐具，情急之下便把便當盒的一角撕下當作湯匙，被網友讚翻。近日又有位學生在學校利用廢棄物自製盛裝飯菜的容器，貼文一出也讓3千多名網友佩服大讚「是奇才」、「懂得隨機應變耶」。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」中分享同事小孩的創造力，她表示，由於同事希望12歲的兒子自己記得帶餐具，就沒有特別提醒，結果老師隔天傳來的訊息讓人不禁讚嘆。

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老師表示，孩子2天都忘記帶餐具，靈機一動之下，便克難地拿手邊的空寶特瓶自製盛裝容器。只見孩子自己在瓶身割出一個大洞，隨後就順利地和大家一起吃午餐，不怕餓肚子，相當有才。

▲12歲學生自製寶特瓶碗 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

「作品照」一出，許多網友都表示這孩子真的是可造之才，「生活智慧王」、「很好啊！會自己想辦法」、「我覺得非常聰明」、「懂得隨機應變」、「會不會明天開始全部小孩都不帶餐具了」、「是人才啊，很有創意」、「應該很有前途喔」、「這樣不用洗便當盒」。

不過也有人提醒，下次還是要記得帶環保餐具，畢竟寶特瓶不太耐熱，長期這樣吃也不是辦法，「可能有塑化劑喔」、「雖然有再利用廢物，但長久下來也不太好喔」。

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