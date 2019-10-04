勇消「無人受困」仍往火場衝　徐國勇允諾檢討救災SOP

記者林銘翰／台北報導

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心、台灣百慕達紙器廠3日凌晨大火，導致西屯消防分隊謝志雄、張哲嘉2人殉職，不過事後卻發現火場內已經沒有人受困，台中市消防局卻依然派人帶著熱顯像儀往火場裡衝去。對此，內政部長徐國勇4日受訪時表示，現行火場作業標準就是規定火場內沒有人就不要派人進去，如果要進去必須有相關理由，這是現在火場調查要注意、著重的點。

據了解，台中市消防局獲報後第一時間到達現場，初步得知火場內無人受困，但由於工廠內全是易燃的紙類製品，火勢一發不可收拾，為了避免火勢延燒，謝志雄、張哲嘉2人受命帶著熱顯像儀進入火場，希望能迅速找到起火源撲滅，豈料，才短短10分鐘，2人就失去連繫。

台中市消防局長曾進財解釋，熱顯像儀不只是找人，也找火源，他也知道火場危險，但是如果不進入火場找到火源迅速撲滅，任由火勢擴散延燒，人民財產損失就會更大。透過熱顯像儀可找到起火源，迅速撲滅避免延燒，發生如此悲劇，只能說火場瞬息萬變，難以預料。

徐國勇4日於立法院受訪時表示，內政部會針對救災SOP做相關檢討，台中市政府消防局會做出調查報告，消防署也會從中負責相關督導的工作。

徐國勇指出，現行火場作業標準就是規定火場內沒有人就不要派人進去，台中市消防局必須在調查報告中說明，為什麼火場內沒有人受困仍要派消防員進入，強調這不是督導問題，而是當時救災現場到底怎麼指揮、狀況上怎麼因應的問題。

徐國勇說，依照規定就是不要派人進去，如果要進去必須有相關理由，這是現在火場調查要注意、著重的點。至於是否將針對救災SOP進行改善？他則說這必須等檢討報告出來後才能進一步討論，目前在救災規定中都有。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）



►他奶奶的美麗小秘訣