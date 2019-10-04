彰化霧茫茫PM2.5爆表列紅色警戒　八卦山大佛只剩黑影

▲彰化空品列紅色警戒，早上彰化地標八卦山大佛也變得黑茫茫的。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

天啊！全台空氣品質就屬中部最糟，彰化線西鄉PM2.5（細懸浮微粒）指數爆表高達67，空氣品質指標（AQI）更高達158，列為紅色警戒！從昨天晚上開始霧茫茫一片，許多網友都將自己住家沉甸甸的霧氣po上網，要大家出門務必記得戴口罩，而最誇張的莫過於早上八卦山的地標「彰化大佛」也被蒙塵變得黑壓壓的。

▲中部地區早上空氣品質列紅色警戒。

環保署環境即時通上午7時中部及桃園地區發布紅色警示，其餘都是橘色警戒，空氣非常的髒，其中在PM2.5方面，包括台中市西屯、忠明、沙鹿，桃園市觀音，以及彰化縣彰化市、線西鄉等6個鄉鎮市都發布紅色警示，其中彰化線西鄉PM2.5最高達67，空氣品質指標值高達158，兩者都是全國最高。

▲彰化線西早上PM2.5高達67。

彰化縣環保署指出，西半部地區因光化作用，致午後臭氧濃度上升，環境風場為偏西風至西南風，並挾帶境外污染物影響臺灣，中部空品區為「紅色提醒」等級，空氣品質受氣象條件影響大，請隨時留意最新空氣品質資訊。

環保局啟動空品不良緊急應變機制，通報轄內公私場所執行自主管理、營建工地加強物料覆蓋、灑水等防制措施，並派稽查員抽查公私場所防制設備、連續自動監測設施數據及營建工地，加強取締露天燃燒及高污染車輛（烏賊車），於重要路口進行車輛怠速稽查，來減緩空氣品質進一步惡化。

▲早上彰化地標八卦山大佛壟罩在一片黑色霧氣中。

環保局提醒民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。民眾如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。（公害陳情專線：0800-066666）。

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