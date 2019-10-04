柏油路上3個突起物！黑色小方盒「形似行李束帶」她好奇真面目　一問長知識

▲原PO在路上看到3個小黑盒。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是開車還是騎車，常常都會看到路上有突起的減速設置，有的是減速帶，有的則是減速標線，通常都是整條橫地設置在路上。一名女網友日前在馬路上看到突起物，只見它長得彷彿行李束帶扣起來的地方，有的設在白線旁，有的卻在車道正中間，讓原PO好奇直問，「這是什麼？」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出照片問「這是什麼？」文中貼出照片，只見這個黑色的小方塊分別在擺在2個車道的正中央，一旁白線右側還有一個，一共3個在馬路上。看到照片後，不知道的網友紛紛開玩笑，「柏油OK繃」、「超大皮夾」、「起飛，彈跳器」、「道具賽，你可以在旁邊等，它會噴出道具。」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO好奇貼文發問。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過有人則是留言曝正解，「最近台中路面上一堆，可能計算車流量吧」、「車流統計系統的資料回傳裝置。路邊停車格也有一小顆圓圓的在正中央，那個則是連結即時停車格資訊，開放讓民眾查詢有無車位」、「測流量，看時段車流，通常都會不小心碾到」、「車流偵測，早在2016 就有在使用了。」

據悉，公路總局為了測出車流量，利用會發出微波訊號的偵測器進行統計，快、慢車道和機車道都會各嵌一枚，不管大車小車經過都感應得到。

▲小黑盒的真面目原來是車流量偵測器。（圖／翻攝自爆廢公社）

但因為偵測器主體和保護墊突出路面，又小小一塊、很難及時查覺，就有網友擔心，「車禍、雷殘製造器」、「我第一次看到碾過去，差點摔車……凸超高的。」不過，偵測器並不會長時間地放在路上，相關單位會選在五六日，也就是週末3天，偵測車流的任務結束後就拆除。

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！