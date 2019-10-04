印度聖雄甘地冥誕日骨灰被偷　海報潑漆寫「叛徒」

▲印度歡慶聖雄甘地150歲冥誕。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

印度在本(10)月2日慶祝聖雄甘地的150歲冥誕，沒想到甘地的骨灰罈卻被偷走！據BBC報導，該名小偷除了盜竊骨灰以外，甚至還在甘地的照片上潑上綠色油漆寫著「叛徒」。甘地在1948年被刺殺後，一部分的骨灰灑往印度紅燈碼頭的海域，另一部份送往南非、新加坡等地，剩餘的骨灰則一直存放於印度中部的巴普紀念館（Bapu Bhawan）。

紀念館的守衛曼加帝普（Mangaldeep Tiwari）表示，「因為2日是甘地的生日，我在清晨便打開了紀念館的大門，但當我在晚上11點回來的時候，我卻發現甘地骨灰不見了，而且他的海報也被污損。」他還憤怒地說「偷竊非常可恥！」

▲印度總理莫迪祭拜聖雄甘地。（圖／美聯社）

印度雷瓦（Rewa）的警察表示，他們正以「不利於族群融合」和「破壞和平」的理由調查此起竊盜案。印度當地國會政黨領袖古爾梅特（Gurmeet Singh）也憤怒表示，他必許停止這種愚蠢的行為，因此他已力勸警察去調閱所有裝設在紀念館裡的監視器畫面。

甘地是印度國父，帶領了印度脫離殖民統治走向獨立，他的非暴力哲學影響了全世界的民族主義者和許多爭取和平變革的國際運動。2007年聯合國大會通過決議，將他的生日10月2日定為國際非暴力日，希望世界一起攜手反對任何暴力行為。

►即日起，我退出老化黨。