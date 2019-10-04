美國破千人疑吸電子菸致肺病18死　35歲以下病患佔8成

▲電子菸釀神秘肺病。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）將過去兩週病患人數與之前獲報證實的病患人數加總，疑因吸食電子菸導致肺部受傷的病患目前增加至1080個案例，約70%病患為男性，且8成年齡在35歲以下，死亡人數已達18人。

據CNN報導，美國自6月起出現吸電子菸導致肺部受傷的病情，目前正兵分多路調查致病原因。梅約醫院（Mayo Clinic）本週在《新英格蘭醫學雜誌》公布一項新研究，發現病患肺部遭受有害化學煙霧影響，並把暴露於有毒煙霧比喻成第一次世界大戰期間士兵吸入芥子毒氣（mustard gas）的慘狀。

美國疾病管制暨預防中心代理副主任舒查特（Anne Schuchat）表示，「我想我們真的感覺到電子菸或電子菸產品中，可能含有各式各樣的不好物質。」

吸食四氫大麻酚（THC）對心理或精神會產生顯著影響，根據CDC對578名病患的訪談，其中有78%病患曾使用含四氫大麻酚的產品，另有37%病患只使用含THC的產品，而17%病患只使用含尼古丁的產品。

電子菸2006年起在美國發售，但難以確定病情是否到現在才開始爆發，也可能是之前的病例被誤診，而目前除了加拿大表示9月有一名年輕病患入院治療，沒有其他國家公布類似病例，因此美國病情爆發顯得神秘。

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