南方澳坍塌奪6命資料缺漏多　斷橋第4天「竣工圖找到了！」

▲南方澳大橋竣工圖。（圖／讀者提供）※點我放大

記者胡順惠／台北報導

南方澳大橋斷裂奪走6條性命，意外揭發港務單位21年來從未自行檢測的內幕，但事發後卻發現橋梁建築圖、竣工圖、設計圖等資料都缺漏，讓外界不免質疑若無竣工圖平時該如何保養。斷橋意外至今已經第4天，原本不見蹤影的竣工圖也被找到了。

港務公司表示，基隆分公司蘇澳營運處確實有依行政規定保存87年當時宜蘭縣政府移交給「基隆港務局蘇澳分局」的竣工圖資，但依運輸安全委員會基於調查、釐清案情的需要，目前已將前述相關資料（含竣工圖）提供給運安會。

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南方澳大橋1日發生斷裂坍塌意外後，發現原本是由台灣省政府委託宜蘭縣政府於民國85年1月發包開工興建，民國87年11月驗收完成，皆早於採購法施行（民國88年）之前，因此招標時期並不需上網公告相關資訊，而橋樑之建築圖、竣工圖、設計圖、維護保養等相關資料，也多所漏缺。

▲南方澳垮橋奪6命。（圖／記者宋良義攝）

立委鄭寶清2日在交通委員會質詢時表示，採購法民國87年通過，88年才上路，所以南方澳大橋並沒有上網公告招標，橋樑之建築圖、竣工圖、設計圖、維護保養等相關資料，也多所漏缺，但一條使用中的重要橋樑，卻連竣工圖都沒有，如何維修與管理？

因此，立委鄭寶清、陳歐珀、葉宜津已於立法院交通委員會中提案，要求公共工程委員會盤點全台使用中橋梁，檢視發包、工程建造、竣工、維護管理等相關資料，並將有所缺漏之處儘速補齊資料，避免將來再發生憾事，並於一個月內提交初步報告於交通委員會，並逐月滾動式檢討，盡速完成全台橋梁之資料彙整。

▲立法院交通委員會臨時提案。（圖／記者胡順惠攝）