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外送員「忘帶證件」秘書阻擋上樓　客多走幾步路警告：以後不帶證件給負評

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▲▼外送,UberEats,戶戶送。（圖／路透）

▲外送示意圖，與本文當事人無關。（圖／路透）

記者張嘉晏／綜合報導

外送行業夯，外送員通常也會盡量滿足客戶需求。不過一名外送哥卻因為忘記帶證件，被社區秘書擋下，請客人下樓取餐後還被警告「以後不帶證件就給負評」，讓他內心充滿無奈，「可以理解安全機制需要，但太過了。」

一名外送員4日凌晨在臉書「爆怨公社」中抱怨客人，他日前送餐到一棟社區大樓，由於門禁較嚴就被社區秘書要求要押證件才能上樓，無奈當時他身邊並沒有證件，秘書也不接受鑰匙做抵押，他只好向顧客告知此事，請對方下來拿。

請繼續往下閱讀...

不料客人得知後卻警告外送員，如果以後不帶證件，就會給負評，要他先放櫃檯就好。此話一出也讓原PO覺得很傻眼，他表示自己並不是在意繁瑣的規定，跑過這麼多社區大樓，各種規定他都願意配合，但這棟就是一定要證件、不接受手機或鑰匙，他也沒辦法。

▲▼ 外送原忘帶證件 客人說下次再犯要給負評 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲外送員忘帶證件無法上樓，客人警告下不為例，否則給負評。（圖／翻攝自爆怨公社）

他也表示，其實APP上都是可以核對身分的，「對客戶我們都是服務至上的，盡可能滿足需求。」但客人僅因為他沒帶證件就威脅下次要給負評，實在沒有必要這樣。他還透露，因為公司平台規定，客人不必拍照佐證就可以直接判外送員生死，反之外送員要回報問題，必須過五關斬六將才能到達客服端，對他們實在不太友善。

網友們看完都紛紛表示太扯，「要不要帶戶口名簿算了」、「好機車」、「他以為他是誰，老天啊」、「沒差他一個負評啦」、「是我就取消訂單不給他吃了，反正都是要收負評的」、「連走下樓都懶還要擺臉色= =」、「大樓押證件合理，但客人非常不講理很奧」。

此外也有人問說，會不會客戶有事先告知要帶證件才能上樓，但原PO表示，他們的系統是「取餐之後才能看到所有備註」，包含要不要上樓、有沒有改地址之類的，經過這次經驗，以後也只能隨身把證件帶在身上了。

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