小心10大易肇事路段　東警轄區車禍遠離你！

▲屏東縣東港警分局統計出轄內10大易肇事路段及原因，加強取締違規勤務，確保行車安全。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局統計出轄內10大易肇事路段及原因，提醒汽、機車駕駛人行經這些路段，必須小心駕駛注意車前狀況，遵守交通規則，尊重路權，警方也會加強取締勤務，確保行車安全。

東港警分局統計，2019年1至10月轄內共發生交通事故2061件，造成10人死亡、受傷1739人，其中死亡車禍有10件，雖相較去年同期減少6件6人，防制成效優異，唯受傷及車禍件數仍有增加趨勢，其中肇事路段的前3名是東港鎮中正路、中山路及林邊鄉中山路，分別是200件、109件車禍及95件。

，其他為崁頂鄉中正路、東港鎮光復路、東港鎮沿海路、新園鄉仙吉路、南州鄉187線勝利路、新園鄉台17線臥龍路段、南州鄉台1線大同路。

肇事時段以下午16至18時最高，上午10至12時336件次之；違規肇事年齡，則以18至24歲最高、35-44歲次之，45-54歲再次之；肇事車種以機車958件最高，自小客車333件次之，主要肇事因素多為「未注意車前狀況」及「未依規定讓車」「轉彎未依規定」等。

有鑒於老人發生交通事故比率有攀升現象，縣警局長葉明潭指示持續推動「護老專案」，東港分局分局長劉清俊建議高齡長輩於清晨、天色昏暗視線不佳外出時，宜穿著顏色鮮明衣服或身上配戴反光飾物，騎乘腳踏車應於車尾加裝LED閃光燈或貼上反光標誌明顯，冀望減少交通事故發生，並針對酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛、轉彎未依規定、機車未依二段式左轉、未戴安全帽及併排停車等重點違規行為，加強稽查取締，以保障用路人交通安全。