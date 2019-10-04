露腿神衣對決！「下身失蹤」長版衣VS「撩男必備」真理褲　網選它：很誘惑

▲真理褲讓一雙美腿顯得更加纖細修長。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真理褲」能大秀美腿、微笑臀線，也吹起一波真理褲潮流。不過先前流行的長版上衣，配短褲或熱褲，看起來就像沒穿褲子「下身失蹤」，也能讓妹子展露一雙細腿。現在2種風格都還是有妹子穿搭，但就有網友好奇發問「長版衣服露腿vs真理褲穿搭露腿，哪一個獲勝？」話題引發熱論。

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▲有民眾過去捕獲野生子瑜，當時她也是穿長版上衣，露出一雙纖細美腿。（圖／讀者提供）

不少女生愛穿真理褲，能讓腿部看起來有拉長的效果，甚至還微露臀部微笑曲線，休閒運動風同時還帶點小性感。而「下身失蹤」的長版上衣也不過時，百搭又不會出錯，雖然不像真理褲可以強調臀部曲線，但看不到褲子反而讓人產生另一種遐想。

▲現在真理褲正夯，是新世代「撩男神褲」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

就有一位女網友在臉書《爆廢公社》發問，「長版衣服露腿vs真理褲穿搭露腿，哪一個獲勝？」引發網友熱論。擁戴真理褲的網友直呼，「真理完勝」、「真理獲勝」；選擇長版上衣的人則表示，「忽隱忽現最性感」、「個人偏好白色透明長版衣服露腿」、「長版，誘惑。」

經過統計後，100個人裡面，約有30個人選擇長版上衣露腿，15個人選真理褲，其他沒投任何一邊的網友則紛紛留下更中肯的發言，「腿美怎麼露都美」、「真理看有沒有腿，不然像打泰拳」、「真理褲不是任何妹子都能駕馭的」、「人正身材好，什麼都可以；反之，什麼都不行 」、「有屁股真理勝，沒屁股長版勝」、「我都可以（羞」、「兩件一起穿不就好了」、「小朋友才選擇。」

▼歐陽娜娜「下身失蹤」，一雙腿看起來超級筆直纖細。（圖／翻攝自nanaouyang IG）

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