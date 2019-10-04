香港立法會16日新會期登場　《禁蒙面法》修訂受矚目

▲香港反送中活動中常出現蒙面者。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港政府4日指出，特首林鄭月娥公佈，立法會於本月16日開始2019至2020年度新會期，按照過往慣例，政府會於立法會新會期首次會議上發表《施政報告》。而隨著「反送中」風波延燒，港府是否會在新會期修訂《禁蒙面法》，受到外界關注。

基本法委員會副主任譚惠珠之前曾表示，希望立法會復會後，盡快開始討論訂立《禁蒙面法》。她認為，政府不會動用《緊急情況規例條例》訂立針對蒙面的緊急法案。

綜合港媒報導，港府傳出正準備引用《緊急法》，盡快頒布《禁蒙面法》，一切籌備法例工作已到達最後的階段，預計下周二，特首林鄭月娥召開行政會議時方可通過。

▲香港立法會大樓。（圖／CFP）

《南華早報》報導，香港政府定於週五宣佈計劃，禁止人們在公共集會上戴口罩，違者最高可判處一年徒刑，或罰款25,000港元（約新台幣9.9萬元），上述規定也將適用於合法集會。

香港立法會在「反送中」風波中多次受到波及，包括日前「831遊行」有示威者向立法會投燃燒彈，警方出動水炮車。7月1日也曾發生示威者衝擊立法會大樓，造成樓內設備受到破壞。

▲香港市民在日前的示威活動中試圖衝入立法會。（圖／路透）

根據相關規定，立法會新會期開始日由特首決定，首次會議日期由立法會主席決定。立法會設有18個事務委員會，定期聽取政府官員的簡報，並監察政府執行政策及措施，議員可視需要加入一個或是多個事務委員會。現任立法會主席為梁君彥，所屬政黨是經民聯。

►隨時考慮推出更多招數 港媒：政府擬頒《禁蒙面法》

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！