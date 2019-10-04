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哈利夫婦攜子訪南非10天　與總統默契互送「牛」禮物

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▲▼英國薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利王子（Prince Harry）、薩塞克斯公爵夫人梅根。（圖／路透）

▲哈利王子與夫人梅根於上月23日前往南非展開為期10天的旅程。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

英國哈利王子夫婦於9月23日帶著5個月大兒子亞契（Archie）訪問南非，進行為期10天的南非之旅。哈利夫婦向來關心慈善，這次的行程中也安排見面多名慈善機構的負責人，梅根（Meghan）表示，他們感謝這次行程中遇到的所有人，「你們給了我們這麼多啟發與希望，最重要的是，給了我們許多歡樂。」

這趟旅行除了哈利夫婦之外，5個多月大的王室寶寶、長子亞契(Archie)也一起隨行，這也是薩塞克斯(Sussex)公爵夫婦一家三口首次公開出遊亮相。

綜合外媒報導，哈利夫妻第一站來到開普敦，他們造訪一家提倡年輕女性自我防衛的工作坊，他在女學生受害的地方繫上黃絲帶以示紀念，展現自己與性別暴力受害者團結一心。在開普敦的期間，梅根也邀請多位傑出女性舉辦座談會，討論南非婦女權利。

▲哈利王子和梅根夫人一同出訪非洲。（圖／路透社）

▲哈利王子和梅根夫人帶著兒子拜訪屠圖大主教。（圖／路透社）

夫妻倆25日帶著兒子，一同拜訪哈利老友、86歲的屠圖大主教（Desmond Tutu），一起喝茶敘舊，這也是兩人在南非第一個帶著兒子公開亮相的行程，屠圖大主教還送了一盒上面刻著亞契名字的心型餅乾。

30日梅根以英聯邦大學協會（Association ofCommonwealth Universities，ACU）贊助人身分前往第一大城約翰尼斯堡，舉行座談會。她表示，「自己完成大學是受到許多陌生人財務幫助，心存感激。」並宣布，ACU已經向約堡大學、開普敦大學以及史德蘭波希大學提供3項新的補助金。

最後一天，兩人一同拜訪前南非總統和反種族隔離革命者曼德拉的遺孀葛拉瑟．馬契爾（Graca Machel），三人相談甚歡。馬契爾夫人表示，「很高興認識你，我確信的感覺到我們將來會合作。」

行程的最後一站，他們拜訪南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）與夫人，舉行私人會議，並且交換禮物。哈利夫婦送了一張牛的黑白照片，拉瑪佛沙開心的向媒體展示這份禮物。沒想到，拉瑪佛沙回送給哈利夫婦一本關於牛的書，雙方的禮物竟然都與「牛」有關，四人對此巧合感到不可思議。

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