哈利夫婦攜子訪南非10天　與總統默契送互送「牛」禮物

▲哈利王子與夫人梅根於上月23日前往南非展開為期10天的旅程。(圖/路透)

實習記者施怡妏/綜合報導

英國哈利王子夫婦於9月23日帶著5個月大兒子亞契(Archie)訪問南非,進行為期10天的南非之旅。哈利夫婦向來關心慈善,這次的行程中也安排見面多名慈善機構的負責人,梅根(Meghan)表示,他們感謝這次行程中遇到的所有人,「你們給了我們這麼多啟發與希望,最重要的是,給了我們許多歡樂。」

這趟旅行除了哈利夫婦之外,5個多月大的王室寶寶、長子亞契(Archie)也一起隨行,這也是薩塞克斯(Sussex)公爵夫婦一家三口首次公開出遊亮相。

綜合外媒報導,哈利夫妻第一站來到開普敦,他們造訪一家提倡年輕女性自我防衛的工作坊,他在女學生受害的地方繫上黃絲帶以示紀念,展現自己與性別暴力受害者團結一心。在開普敦的期間,梅根也邀請多位傑出女性舉辦座談會,討論南非婦女權利。

▲哈利王子和梅根夫人帶著兒子拜訪屠圖大主教。(圖/路透社)

夫妻倆25日帶著兒子,一同拜訪哈利老友、86歲的屠圖大主教(Desmond Tutu),一起喝茶敘舊,這也是兩人在南非第一個帶著兒子公開亮相的行程,屠圖大主教還送了一盒上面刻著亞契名字的心型餅乾。

30日梅根以英聯邦大學協會(Association ofCommonwealth Universities,ACU)贊助人身分前往第一大城約翰尼斯堡,舉行座談會。她表示,「自己完成大學是受到許多陌生人財務幫助,心存感激。」並宣布,ACU已經向約堡大學、開普敦大學以及史德蘭波希大學提供3項新的補助金。

最後一天,兩人一同拜訪前南非總統和反種族隔離革命者曼德拉的遺孀葛拉瑟.馬契爾(Graca Machel),三人相談甚歡。馬契爾夫人表示,「很高興認識你,我確信的感覺到我們將來會合作。」

