安倍再遞橄欖枝：希望中日關係更牢固與期待習近平來訪

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

日本首相安倍晉三2日表示，希望中日關係未來更加牢固，兩國自1972年實現邦交正常化以來，經貿交流也愈發緊密，「這一良好的發展勢頭應繼續保持下去」。他並指出，並期待大陸國家主席習近平明年春天對日本進行國事訪問。於此之前，安倍曾拍影片，以中文祝賀大陸國慶，並表達對兩國關係發展的期待。

安倍2日接受大陸央視專訪時，首先祝賀中共建政70周年，並從自己於1984年和時任首相中曾根一起到訪北京的過往說起，「當時很多人歡迎我們一行，我擔任首相後再次訪華時所看到的景象與那時的景象相比有很大變化，我再一次感受到這正是在中國人民的努力下，中國才實現瞭如此長足的發展。」

▲大陸國家主席習近平在G20峰會上跟日本首相安倍晉三握手致意。（圖／路透）

安倍說，兩國國民間的相互理解不斷加深切實增強了兩國關係，目前中國是日本最大的貿易夥伴，日本企業在華機構超過了3萬處，在經濟關係層面，兩國關係愈加緊密，兩國的相互依賴程度也在不斷加深。

安倍也表示，期待習近平明年春天對日本進行國事訪問，希望此次國事訪問成為中日關係新篇章的起點。此外，他也提到，不僅在政治與外交領域，在人文交流以及更多領域，比如體育，衷心希望中日關係變得更加牢固。

這已經不是安倍近來第一次對與中國的關係表示期許，他於8月26日發表影片，祝賀中共建政70周年，並以中文問候「大家好」，兩國攜手應對地區和世界面臨的課題，一道為國際社會作出貢獻，最後，他祝願日中關係蓬勃發展。

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