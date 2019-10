小學女師載2歲女兒「倒車入水壩」　好心人潛水破窗救出母女

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷/綜合報導

美國密西西比州34歲的小學女老師卡勒姆上月21日開車載2歲女兒外出,卻在哥倫布水壩一處船坡道上,想用倒車的方式淹死後座的女兒,幸好一名好心人見狀立即潛水下去打破車窗,這才救出母女倆。目前,卡勒姆不僅被剝奪孩子的監護權,禁止與3名子女接觸,未來還得面對謀殺未遂的指控。

根據《紐約郵報》報導,密西西比警方表示,「這是一場悲劇,而且我們不認為是意外」,由於卡勒姆(Cari Campbell Cullum)當時是以倒車的方式下水,2歲的女兒就坐在後座,她不可能不知道這樣做會害死孩子,幸好有熱心民眾幫忙,這才把小女孩從鬼門關前拉回來,「這起案件我們仍在調查當中,孩子則已經交由其他相關親屬照顧。」

▲哥倫布水壩(Columbus Lock and Dam)。(圖/翻攝自Google地圖)

據了解,卡勒姆一共育有3名子女,她在臉書頁面上表明自己是當地一所小學的老師。但到底為什麼會發生這樣的事,先前是否有相關徵兆,校方皆不願對外回應。

目前,卡勒姆被指控涉犯謀殺未遂罪,已被法院剝奪3名子女的監護權,同時禁止接近孩子們,並在本週一(9月30日)以美金40萬元(約新台幣1237萬元)保釋。至於整起事件的來龍去脈,則還有待密西西比警方進一步調查釐清。

#BREAKING A former Hamilton Elementary School teacher is charged with attempted murder after allegedly driving her vehicle and her child into Columbus Lake. 34 year old Cari Cullum made her initial court appearance today. Judge set her bond at $400,000. @WCBINEWS pic.twitter.com/vHoPiz4zzy