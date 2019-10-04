小學女師載2歲女兒「倒車入水壩」　好心人潛水破窗救出母女

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國密西西比州34歲的小學女老師卡勒姆上月21日開車載2歲女兒外出，卻在哥倫布水壩一處船坡道上，想用倒車的方式淹死後座的女兒，幸好一名好心人見狀立即潛水下去打破車窗，這才救出母女倆。目前，卡勒姆不僅被剝奪孩子的監護權，禁止與3名子女接觸，未來還得面對謀殺未遂的指控。

根據《紐約郵報》報導，密西西比警方表示，「這是一場悲劇，而且我們不認為是意外」，由於卡勒姆（Cari Campbell Cullum）當時是以倒車的方式下水，2歲的女兒就坐在後座，她不可能不知道這樣做會害死孩子，幸好有熱心民眾幫忙，這才把小女孩從鬼門關前拉回來，「這起案件我們仍在調查當中，孩子則已經交由其他相關親屬照顧。」

▲哥倫布水壩（Columbus Lock and Dam）。（圖／翻攝自Google地圖）

據了解，卡勒姆一共育有3名子女，她在臉書頁面上表明自己是當地一所小學的老師。但到底為什麼會發生這樣的事，先前是否有相關徵兆，校方皆不願對外回應。

目前，卡勒姆被指控涉犯謀殺未遂罪，已被法院剝奪3名子女的監護權，同時禁止接近孩子們，並在本週一（9月30日）以美金40萬元（約新台幣1237萬元）保釋。至於整起事件的來龍去脈，則還有待密西西比警方進一步調查釐清。

►生火了！連我媽都用到發光

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995