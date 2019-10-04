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黃秋梅個展與菩薩有約　於佛光山南台別院登場

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▲佛光山南台別院展出「與佛有約-黃秋梅創作個展」，一圓黃秋梅心中與菩薩的約定，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佛光山南台別院展出「與佛有約-黃秋梅創作個展」，一圓黃秋梅心中與菩薩的約定，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

10年前在佛光山南台別院的一場佛畫展，讓畫家黃秋梅深受感動，從此展開與佛畫的因緣，10年來持續創作了不少佛教藝術的作品，為了增加繪畫技巧，黃秋梅於她49歲的時候，甚至進入長榮大學進修，學成後回到了因緣起點，在佛光山南台別院開展，展出「與佛有約-黃秋梅創作個展」，一圓心中與菩薩的約定。

佛光山南台別院住持滿舟法師表示，佛教繪畫早在佛陀時代，寺院就已經有了佛教繪畫的流行，據《律藏》記載，須達長者布施祇園精舍後，曾請教佛陀如何裝嚴寺院，佛陀告訴須達長者，可以用赤黃青白等色彩彩繪圖像。這就是後世壁畫的濫觴，也是佛教繪畫的起源。佛教藝術的創作，在外是表達生活中的真善美；在內則是人格的超越與昇華。

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▲佛光山南台別院展出「與佛有約-黃秋梅創作個展」，一圓黃秋梅心中與菩薩的約定，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10年前黃秋梅老師到南台別院美術館參觀佛畫展，深受佛畫之美的感動，激發了她的創作動力，這股不可思議能量，持續醞釀了10年，今天黃秋梅老師回到了南台別院，展出『與菩薩有約』。這正是星雲大師致力佛法人間化、生活化、藝文化，藉由文化藝術帶動佛法的弘傳，無形中讓每個瞻仰、欣賞的人，昇華了人格，淨化了心靈。

▲佛光山南台別院展出「與佛有約-黃秋梅創作個展」，一圓黃秋梅心中與菩薩的約定，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長榮大學書畫藝術學系沈政乾副教授，也是黃秋梅的指導老師，讚嘆黃秋梅發心繪畫菩薩並表示畫菩薩最重要的是初發心、是心意，心善、正念，能量就會跟著啟動。

▲佛光山南台別院展出「與佛有約-黃秋梅創作個展」，一圓黃秋梅心中與菩薩的約定，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

展出佛畫的藝術家黃秋梅，特別感謝佛光山創造了善因好緣，開啟了他與菩薩因緣進而促成了此次的展覽。他也表示為了此次展覽特別抄了二部金剛經及般若波羅蜜多心經經文並配上菩薩創作。在一星期前，她的女兒出大車禍，也開了大刀，也因為抄經的無量功德，感謝菩薩慈悲庇祐其女兒平安度過難關。

這次黃秋梅個展展出有22幅作品，展出的作品分三大系列：菩薩、經文、國畫系列，歡迎前往觀賞。與菩薩有約-黃秋梅創作個展，在佛光山南台別院6樓藝文走廊，展出至10月31日止。

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