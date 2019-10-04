儲量達1153億立方米！塔里木盆地發現千億方級大氣田

▲塔里木盆地發現千億方級大氣田。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

記者馬叔安／綜合報導

位於新疆天山山脈南麓的托木爾峰腳下的博孜9井3日噴出高產氣流，日產天然氣41.82萬立方米，凝析油115.15立方米，這意味著發現了一個千億立方米的大氣田，這也是塔里木盆地出現的第二個萬億方大氣區，預計該區塊11月可以建產，進一步保障大陸國內天然氣供給。

《央視新聞》客戶端報導，博孜9井是部署在塔里木盆地庫車坳陷克拉蘇構造帶博孜-大北區塊的一口預探井，井深達7880米，該井的油氣發現落實了博孜9氣田的含氣規模，勘探含油氣面積40.9平方千米，氣層段厚度共178米，預測天然氣地質儲量達1153億立方米。

▲塔里木盆地發現千億方級大氣田。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

《新華社》報導，博孜9井試井如今成功，成為塔里木油田一年內在天山南部發現的又一個千億方級大氣田，據中國石油塔里木油田公司介紹，博孜9井壓裂測試獲得高產工業油氣流，證實了庫車坳陷在8000米深層仍有優質儲層，展示了庫車深層巨大的勘探潛力，為下一步勘探提供了重要依據。

大陸深層凝析油氣探明儲量80%以上集中在塔里木盆地，目前塔里木油田成功開發了牙哈、迪那2、塔中1號等14個超深、超高壓復雜凝析氣田，形成了年產凝析油超200萬噸、天然氣100億立方米產能，建成了大陸超深層凝析油氣生產基地。

塔里木油田同時也是大陸陸上第三大油氣田，也是西氣東輸主氣源地之一，承擔著向華東、華北地區15個省市、120多個大中型城市約4億人口、3000餘家企業的供氣任務。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！