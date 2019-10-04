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用邦交狂斷台灣後路　駐教廷大使：我們不會向中國低頭！

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▲▼大使李世明。（圖／翻攝自中華民國駐教廷官方網站）

▲大使李世明。（圖／翻攝自中華民國駐教廷官方網站）

記者陳亭伃／綜合報導

台灣近日面臨友邦不穩定，雖一次斷了兩邦交國，但剩下的友邦，仍表明支持，其中教廷立場中立，駐教廷大使館3日舉辦國慶酒會，大使李世明致詞時表示，中國過去不斷利用政經假新聞來打壓台灣，但希望台灣人民可以團結一心，絕不妥協，更提到梵蒂岡高層也曾表示，「台灣一定會走出自己的路」。

根據《中央社》報導，駐教廷大使館3日在宗座傳信大學（Pontifical Urban University）禮堂舉辦中華民國108年國慶酒會，教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教（Card. Fernando Filoni）、教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）、教廷樞機主教團副團長雷伊（Giovanni Battista Re）等多位教廷政要及外國使節出席。

李世明在會上表示，中華民國是亞洲最資深的民主國家，保障了完整的宗教自由與基本人權，更積極對抗人口販運問題、救助移民、難民、保護生態環境、綠能科技等，最著名的包括捐贈烏干達偏鄉一千台太陽能收音機。

此外，李世明也提到，面對中國打壓台灣的國際空間，台灣不會屈服也不會被破壞團結之心，中國試圖介入台灣選舉的企圖也不會成功，「台灣是國際可靠的夥伴，卻因為遭到打壓，不能再以觀察員身分參與聯合國相關會議」，但不能忽略「台灣能幫忙」（Taiwan can help）的正面意義。

對於教宗提倡「以對話創造和平」李世明也表示認同，更強調教宗近日強調真正的和平是建立在公義之上，確保宗教與基本人權，但中國目前沒有辦法做到。

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