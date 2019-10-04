諾貝爾獎競爭超激烈　和平獎「桑柏格最被看好」博彩組頭曝光賠率！

▲桑柏格（Greta Thunberg）被提名諾貝爾和平獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

2019年諾貝爾獎將於本月7日～14日宣布，不少學界的菁英紛紛被提名，外界對於得獎者的猜測也感到相當好奇，因為此次入圍者皆是很有表現的名人，其中和平獎的入圍者則是桑柏格（Greta Thunberg）最被看好。而去年因為性醜聞停頒的文學獎，則將一次頒發兩屆得主。

根據英國《每日郵報》報導，諾貝爾和平獎今年共用301組被提名者，其中最亮眼的莫過於近日爆紅的桑柏格。桑柏格年僅16歲，2018年8月發起的「週五為未來奮鬥」運動，在每周五到瑞典國會外罷課，希望可以重視氣候變遷議題，讓許多環保青年跟著響應；此外，桑柏格也受邀到聯合國氣候變化綱要公約第24次締約國大會、聯合國2019年行動峰會、世界經濟論壇等發表演說。

桑柏格今年3月被三名挪威國會議員提名諾貝爾和平獎，更被《時代》評為全球最具影響力的青年、百大人物。英國博彩公司立博（Ladbrokes）公布賠率，指出桑柏克卻時最被看好，但是因為提名者名單沒有公開，且專家們對於氣候威脅、暴力衝突還有不同聲音，所以是否為桑柏格獲獎，「結果確實很難說」。

今年諾貝爾獎的宣布將由醫學獎於10月7日揭開序幕，8日是物理學獎、9日化學獎、10日文學獎、11日和平獎，經濟學獎則於14日宣布。

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