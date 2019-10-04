零售撐不下去！港打工仔面臨裁員減薪　「個人破產」最快3個月激增

▲港鐵灣仔站被縱火。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

持續近4個月的示威活動重挫香港經濟，8月零售業總銷貨價值按年跌23%，創史上最大單月按年跌幅，預計不少店舖會因生意大減而結業，失業率將隨之上升。專責處理破產申請的孫楚雍律師指出，若情況持續，3至6個月後申請個人破產的數字勢大幅增加。

據《東網》報導，有民意調查顯示，示威活動持續升溫，加上環球貿易衝突，逾7成市民對香港未來半年經濟感悲觀，會縮減對房屋、醫療保健及飲食的開支，而近6成市民看淡樓價，投資物業的意欲由2成半下跌至1成，市民寧願將錢存放銀行傍身。

▲817集會當天，銅鑼灣Sogo關門停業。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

孫楚雍律師表示，雖然破產問題未必即時出現，但如佔領旺角般，個案會於3至6個月後浮現，當年佔旺只集中在一區，但現在示威活動在多區出現，預計對民生的影響更大。

他接著指出，不少公司生意欠佳，若無資金流周轉，會支撐不下去，可能會有更多公司做按揭借貸套現，或利用信用卡借款，暫時解決問題，但如果社會不穩持續，數月後有人無力還債就會出問題，而打工仔則會被迫放無薪假，失去超時補薪、傭金，更面對裁員或減薪，雖亦可借錢續命，但若已是欠債人士或將難以堅持，陸續申請破產。

▲淘大商場爆發警民衝突。（圖／路透）

香港破產管理署的數據顯示，今年首8個月，個人申請破產有5249宗，法庭發出破產令累計有5073宗。破產管理受託人黃嘉錫律師表示，申請破產個案近期有一、兩成增幅，零售市道不景，酒店、旅行社亦要員工放無薪假，有公司因生意減少而倒閉，個人申請破產預料有上升趨勢。

此外，香港零售管理協會及4個飲食業團體近日在報章登廣告，再次呼籲業主減租5成，為期6個月，與零售、餐飲業共度時艱。協會主席謝邱安儀指出，租金佔商戶最大成本，近期多個大型商場嚴重受連串示威衝突影響，港鐵站關閉亦令商場關門，商戶生意大受影響。