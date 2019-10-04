河畔紅色行李箱散異味…打開「抱膝坐姿女屍」化白骨！詭異巧合驚爆全發毛

▲日本發現一具行李箱女屍，疑似中國籍女子。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

日本愛知縣西尾市日前驚曝一起恐怖的行李箱腐屍案！在當地一個河畔草叢裡，有人發現一個被遺棄的紅色行李箱，並聞到裡面散發著陣陣異味，頓覺不妙立馬報案！警方立馬趕赴現場，撬開行李箱後，發現裡面竟有一具「抱膝而坐」的女屍。女屍已經白骨化，被懷疑是一位中國籍女性。

綜合日媒報導，行李箱是由3位正在河邊附近割草的工作人員發現的。行李箱帶有滾輪和密碼鎖，在現場被當地警方撬開。警方發現，一具已經白骨化的遺體以抱膝而坐的姿勢被放入行李箱，沒有被繩子等捆縛的痕跡。

根據3日的解剖結果顯示，遺體或為25至40歲的女性，穿著衣服，死亡已有1個半月到3個月，死因不明。

據辦案人員透露，行李箱中還裝有一名中國籍女性（37歲）的身份證。身份證所示女性曾多次前往日本，此次為6月入境，曾住在東京池袋的民宿，但7月左右失蹤。據了解，其弟弟曾在8月上旬向東京警視廳提交失蹤報告。

▲當時女孩的行李箱失蹤。（圖／翻攝自微博）

據了解，重慶女孩失蹤於東京池袋，發現行李箱女屍的地方是愛知縣西尾市，兩地相隔330多公里，開車需要5個小時左右。

綜合陸媒報導，此前失蹤的女性是重慶人，姓王，身高160公分，體重40公斤，體型瘦小，7月4日晚突然失聯，至今行蹤不明。當時，她住的民宿房東知道女孩失聯後，曾進入房間查看，發現沒有提前離開的痕跡。女孩的衣服、鞋等貼身物品都在，甚至手機充電器都在房間內。唯一詭異的是，她所帶的紅色行李箱卻莫名不見了。

目前，警方正加緊確認遺體是否就是這名失蹤的女性。

消息一出，大陸網友嚇傻，「天哪，我還記得這個新聞」、「可怕！想起了以前有警察說過的遠拋近埋的原理」、「好可怕，不敢想像女孩生前經歷了什麼」、「太可怕了，我汗毛都豎起來了」。還有網友的留言讓其他網友全發毛，「我感覺最恐怖的是，如果只是把她用大劑量的迷藥迷暈了，然後以一種動彈不得的姿勢塞進行李箱，再乘坐某種交通工具把她扔在荒無人煙的地方，讓她自己在逼仄的環境下窒息死亡！我的天，我想想雞皮疙瘩就起來了」。

我該答應女友嗎？

▼兩個行李箱一樣。（圖／翻攝自微博）