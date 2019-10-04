影／弟兄成犧牲品！打火哥千字血淚文「我們不想死」...轟檢討裝備：幹話講幾年了

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弟兄成犧牲品！打火哥千字血淚文「我們不想死」...轟檢討裝備：幹話講幾年了

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▲▼一次失去6位弟兄！打火哥千字血淚文「我們不想死」：沒人想當英雄（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲消防員置身火災現場，處處都危險！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

昨（3）日，台中大雅鐵皮屋一場惡火，無情吞噬兩名打火英雄寶貴生命，讓全台人心痛默哀。對此，一名男網友寫下千字血淚文，道盡弟兄們的無奈，「消防員，沒有一個人想當英雄」、「我們不想死。就算今天不得不犧牲了，我們也期望著犧牲的有價值，但…我們真的不想死。」引發萬名網友爆哭不捨。

一名男網友在臉書《爆怨公社》鼻酸感嘆，「我們又失去了2位兄弟」，這起噩耗也戳中他4年前的另一道傷疤，「是大家耳熟能詳的新屋保齡球館大火，這天，我們失去了6位兄弟。」看著每一條寶貴生命成為火場的犧牲品，原PO決定站出來喊話，「我們也是人，我們更不是用來一命換一命的替代犧牲品。已經燃燒起來的鐵皮屋火警，真的不能進去。」畢竟屋裡有什麼物品？會不會爆炸？何時會閃燃？「我們不知道！」

請繼續往下閱讀...

如今悲劇已造成，相關單位才說要全面檢討裝備，原PO狠狠打臉表示，「我想問問講這些話的你們，這幹話，你們講幾年了？況且裡面1000多度，有什麼裝備能撐的住？人出來整個都黑的了，還撐什麼撐？他們的氣瓶還有氣，真的是裝備問題？不先檢討制度的疏失，先來檢討裝備，I服了U（我服了你）。」

原PO也要替弟兄們抱屈訴苦，「我們就像是新鮮的肝，只能默默的承受，而且我們還是彈性極佳的皮球，任由國家高層互相踢，球踢破了才再想怎麼補。」對此，原PO也貼出多張危險破表的打火畫面，他強調若無人受困的情況下，「絕對不要深入！」

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▲▼一次失去6位弟兄！打火哥千字血淚文「我們不想死」：沒人想當英雄（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲消防員探進黑煙救援！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

「如果你們真的挺我們，不希望我們再有人犧牲」，對此，原PO也誠懇盼望民眾能有危機意識，能為自己、替家人，甚至消防員多著想，去學習防災及救護知識，「這是對我們的一大助力」，當大家能自救的時候，弟兄們就能降低風險；當大家能在我們抵達前，幫忙CPR的時候，就能幫助消防員一起救別人。

最後，原PO也向兩位勇消致敬，並對著天堂喊話「任務結束了，好好休息，謝謝你們！」他也盼望未來別再發生類似悲劇，「消防隊真的沒有英雄，我們在火場同進同出，就是因為我們想活下去，所以彼此互相照應。我們不想死。就算今天不得不犧牲了，我們也期望著犧牲的有價值，但…我們真的不想死。」

這一篇千字血淚文貼出後，秒讓1.6萬名網友眼淚秒奪眶而出，紛紛給予加油擁抱，「違建鐵皮屋悶燒真的不要再進去了，都幾次了，都失去幾個優秀的弟兄了！還沒有記取教訓！心疼家屬」、「謝謝你們犧牲奉獻的守護」、「祝福遺孀及家人們早日走出傷痛，謝謝每位救災英雄」、「火場內沒有人就不要冒險進去了，看著孩子沒有爸爸，太太驟失依靠，鼻酸又難過」、「真的辛苦了，看到他的遺孀挺著肚子出來我都落淚了」、「應該叫高官穿現在裝備先進去火場看看」、「你們是真正的英雄」、「辛苦了，真的該檢討的不只是裝備還有制度」。

►生火了！連我媽都用到發光

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