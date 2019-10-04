跨越400公里求婚…女友「披婚紗」表白：你沒時間，我來！　他嚇懵下秒跪下

▲女護士披婚紗求婚。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省鹽城市一位消防員9月30日晚上6點正在南金鷹西北門廣場執勤巡邏，不知一場由戰友為他精心策劃的求婚即將舉行。這時，一名身著潔白婚紗的女孩手捧鮮花悄悄走近，左右被8名消防員跑步分列圍住。「向右轉！」突然聽到一個命令，他下意識轉頭，竟然看到了自己的女友，當場嚇懵。

綜合陸媒報導，這時，女友高曉靜眼含熱淚勇敢表白，「我在合肥，你在鹽城，400多公里，我倆都沒有時間，你沒時間回來娶我，那麼我就來鹽城嫁給你！今天我們結婚吧！」

終於緩過神來的消防員蔣偉激動得熱淚盈眶，捧著兄弟們準備的鮮花走上前單膝跪地，「你願意嫁給我嗎？」得到女友愛的回應，「我願意！」隨後，兩個人緊緊擁抱在一起。

23歲的蔣偉是安徽合肥人，女友是他姐姐的閨蜜，已經認識了七八年，他2015年9月入伍來到鹽城，也把高曉靜的一顆心給帶走了。分隔兩地的兩人的心越靠越近，去年終於確定了戀愛關係。

▲女護士動情表白。（圖／翻攝自微博）

高曉靜是安徽省中西醫結合醫院的一名護士，平時工作非常忙碌。蔣偉作為一名消防員同樣鮮有休息時間，「本來定9月18日結婚，可是事情太多，直到9月21日才在鹽城領了證，我們相聚的時間太少；我心裡一直愧疚沒法給她一場難忘的婚禮，可是戰友幫我做到了。」

其實，早在兩人在鹽城領證的那天，消防隊長官得知這一情況後，決定為他們舉行一場別樣的婚禮。高曉靜9月29日秘密來到了鹽城，在蔣偉戰友們的安排下住進了求婚現場附近的一家旅館。蔣偉笑稱，他9月30日在南金鷹執勤時，突然被戰友騙去購買東西，「在這期間，其他兄弟們彩排了幾次。」

「彩排結束，戰友們藏到了別的地方；我們則騙他說電視台要採訪執勤情況，把蔣偉喊到了現場。」鹽都區消防大隊鹽都中隊指導員黃韜笑談，十一長假消防隊沒有一人休假，全部在崗。而新娘高曉靜也是來去匆匆，剛求婚完，10月1日下午就踏上了歸途。

網友大呼感動，「消防和護士，真的兩個都沒時間」、「為什麼我沒遇到這樣的女孩」、「好勇敢的女生」、「羡慕這樣的愛情，祝幸福久久」、「真愛無敵」、「真的很難啊！兩行業都是沒什麼休息日的」。

我該答應女友嗎？

▼兩人緊緊相擁。（圖／翻攝自微博）