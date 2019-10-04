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美國華盛頓州養老公寓槍擊　1死2傷…住滿62歲以上長輩嚇壞

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▲國際最新消息 。（示意圖）

記者丁維瑀／綜合報導

美國華盛頓州溫哥華警方當地時間3日表示，一所住著許多老人的大樓發生槍擊，造成1死、2傷。警方發言人卡普（Kim Capp）表示，嫌犯已被逮捕。據了解，這棟大樓專門提供給62歲以上的長輩，許多人來到大街，神情驚恐。

綜合美媒報導，槍手疑似就是該棟大樓的居民，他在大廳開槍，造成1死2傷，身分還未被揭露，事發後已被拘留。該棟建築名為「史密斯塔公寓」（Smith Tower Apartments），位於515華盛頓街（515 Washington Street），專門設計給62歲以上的長輩養老。

據了解，槍手是80歲的白人男性，事件發生在當地時間3日下午2時左右，他開槍後把自己鎖在房間，警方則與他展開談判，過程中，還出動無人機靠近13樓。

現年94歲的傑德（Iva Gjerde）平時就住在13樓，她表示，當時先注意到警方來到公寓，隨後有官員敲了她的大門，「他抓著我的手臂讓我下樓。」她沒有聽到槍響。

 
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