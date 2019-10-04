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手機放「杯架」挨罰1.2萬元　70歲女駕駛怒：我兩手都在方向盤上

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▲▼澳洲雪梨的道路照相機可以拍到駕駛偷滑手機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲加拿大婦女因手機放杯架充電而被開罰，網友直呼荒唐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

加拿大溫哥華的蘭迪.克萊默(Randi Kramer)9月30日在路上等紅燈時被一名員警攔下，「他示意要我把車停在路邊，並指著我放在杯架裡的手機，告訴我不能放在那裡，必須放在看不見的地方。」克萊默因此被開罰368美元（約台幣1萬2千元）。這件事PO上網後，讓網友直呼不可思議。

這名員警以「分心駕駛」為理由對蘭迪開單，只因為當時手機是正在充電的狀態。溫哥華律師基拉·李(Kyla Lee)解釋，充電也算是「使用」手機的其中一項功能，足以讓員警對駕駛者開罰。但基拉.李本身並不贊同警方利用這條法律自行判斷開單。

蘭迪的兒子特雷弗.克萊默(Trevor Kramer)將這件事po在推特分享，「我媽媽現在已經70多歲，而在他開車的50多年以來，從來沒有被開過單。」蘭迪也說，當時感到非常驚訝，不懂哪理違反法律，他的雙手都放在方向盤上，直到員警來敲他的窗戶，才真的被影響分心，

而特雷弗在2日表示，母親的罰單已經被取消，溫哥華的警方也已經道歉，「但很遺憾的是，這件事是透過網路輿論影響才改變。」基拉.李也表示，「很高興警方做了正確的決定，因為這不是政府希望他們去禁止的行為。」

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