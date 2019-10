手機放「杯架」挨罰1.2萬元　70歲女駕駛怒：我兩手都在方向盤上

▲加拿大婦女因手機放杯架充電而被開罰,網友直呼荒唐。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者謝汶穎/綜合報導

加拿大溫哥華的蘭迪.克萊默(Randi Kramer)9月30日在路上等紅燈時被一名員警攔下,「他示意要我把車停在路邊,並指著我放在杯架裡的手機,告訴我不能放在那裡,必須放在看不見的地方。」克萊默因此被開罰368美元(約台幣1萬2千元)。這件事PO上網後,讓網友直呼不可思議。

這名員警以「分心駕駛」為理由對蘭迪開單,只因為當時手機是正在充電的狀態。溫哥華律師基拉·李(Kyla Lee)解釋,充電也算是「使用」手機的其中一項功能,足以讓員警對駕駛者開罰。但基拉.李本身並不贊同警方利用這條法律自行判斷開單。

Hey @IRPlawyer, what do you think of this? My mom is in her 70s, has never had a single ticket in 50+ years of driving in BC. Today, she got a $368 ticket for having her phone visible (plugged in while connected to Bluetooth for voice / SMS). She wasn’t looking at / touching it. pic.twitter.com/ofuTSOxzYi