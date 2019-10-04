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子彈射入一分為三！18歲中槍男學生手術2hrs　肋骨、肺及胸腔取出碎片

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▲香港有示威者被實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

▲香港有示威者被實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

記者鄭思楠／綜合報導

香港荃灣公立何傳耀紀念中學的中五學生1日在荃灣區的示威活動中，被警員近距離以實彈射中左胸。子彈射穿肺，與心臟只有3公分距離，需接受手術取出彈頭。有消息人士透露，子彈當時在傷者體內散開成三部份，碎片分別在肋骨附近、肺部及胸腔。

據《香港01》報導，中槍的學生曾志健手術歷時約兩小時，期間沒有大量失血，術後情況一直穩定，已轉往心肺外科病房留醫。目前，警方已取走子彈碎片，進行化驗。

曾志健在1日示威活動中追打警員，期間被警員以實彈射中，隨後被控一項暴動罪及兩項襲警罪於3日提堂，但他仍然留醫未能到庭。曾志健當日遭受槍傷後，先被送往瑪嘉烈醫院救治，其後轉往伊利沙伯醫院接受手術。

消息人士透露，子彈射入人體後不一定是「尖尖的一粒」，有些情況會在人體內散開，彈頭並不完整；這類槍傷傷者術後需觀察肋骨骨折情況，也要觀察是否會有肺炎，以及氣道、呼吸是否暢順。

開槍一刻的畫面所見，曾志健中槍後倒地胸口滲血，十數分鐘後嘴唇轉蒼白。消息人士還透露，他當時流血量起來不多，是因為被子彈射穿肺部，血液往體內流，沒有向體外流，造成「血胸」，才需盡快開刀查傷。

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▼中五學生曾志健遭實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

▲▼中五學生曾志健遭實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

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