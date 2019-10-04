台中2勇消殉職！懷雙胎孕妻痛哭　蔡英文蹲地緊握雙手：全面檢討安全問題

▲總統蔡英文上午8時到殯儀館弔唁殉職勇消。（圖／華梵禮儀公司提供）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市消防局謝志雄（33歲）、張哲嘉（32歲）2名英勇警消為救火命喪火窟，獲救時遺體已焦黑碳化，難以辨識2人身分。總統蔡英文4日上午8時前往台中殯儀館上香、獻花弔唁，並向2名殉職警消家屬致意，允諾未來全面檢討、改善，要求相關單位以後執勤必須已同仁安全為第一考量。

蔡英文上午8時步入台中殯儀館，手持線香、神情凝重，在祭拜完2名勇消後，還獻上花籃，並鄭重向2人鞠躬致意。蔡英文事後接受媒體訪問時表示，2名殉職的警消年紀都相當輕，後續對於家屬的照料、慰問，皆會給予最大協助。

蔡英文說，殉職的勇消謝志雄家中有一名年僅2歲的孩子，且妻子還懷有雙胞胎，他的離開讓大家都感到難過、不捨；而另名勇消張哲嘉則是出身消防世家，哥哥也在消防隊中任職，更已有論及婚嫁的女友，孰料卻因執勤而命喪火窟。

蔡英文表示，後續將會盡全力釐清事故發生情況，並進行檢討、改進，除了給予家屬最大的協助外，也要改善第一線消防人員執勤安全問題，要求相關單位未來執勤務必已消防人員安全為第一考量。

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▼蔡英文慰問家屬，承諾將會給予最大協助，並全面檢討警消同仁執勤安全問題。（圖／華梵禮儀公司提供）