腹中雙胞胎「來不及見爸」！謝志雄孕妻痛哭　親友含淚打氣：陪著你堅強

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中2勇消謝志雄（33歲）、張哲嘉（32歲）受命前往火場中尋找火源，豈料卻雙雙命喪火窟；其中謝志雄與妻子育有一名年僅1歲多的兒子，且妻子腹中還懷有7個多月的女雙胞胎，當她獲悉丈夫殉職的噩耗後哭到久久不能自已，4日上午見到總統蔡英文前來慰問，還哽咽地要求「希望未來能夠更重視警消執勤安全」。在案發後，謝妻臉書上的全家福成了追憶，親友也紛紛湧入打氣，「我們永遠都在，為了孩子，你一定要堅強！」

▲殉職勇消謝志雄。（圖／翻攝謝志雄臉書）

台中市大雅區一棟鐵皮工廠3日凌晨1時45分發生火警，警消到場灌救後，為執行下一階段滅火任務，帶隊官於凌晨2時50分派員自無火煙的右側廠房入內尋找火源，豈料僅短短10分鐘，火勢突然竄起猛烈延燒，當帶隊官發現情況不對，急忙透過無線電呼喚撤退時已經來不及，謝、張2人直到上午8時許才陸續在火場內被尋獲，已經明顯死亡。

33歲的勇消謝志雄是99年特班畢業，在消防隊內任職多年相當專業，家中還有一名年僅1歲多的幼子，一家三口和樂融融；在當知道妻子日前腹內懷有女雙胞胎後，謝志雄更感欣喜，還在臉書PO文直言「今年父親節大禮實在太刺激」；豈料一場火警，讓2個孩子再也見不到父親，成了遺腹子。

▲謝志雄日前得知太太懷有女雙胞胎後，還在臉書上直呼「這父親節大禮實在太刺激！」（圖／翻攝謝志雄臉書）

總統蔡英文4日上午8時前往殯儀館弔唁、並慰問家屬時，還蹲地緊緊握著謝志雄孕妻的雙手，當時謝妻帶著口罩、不住痛哭，哽咽地要求蔡英文「重視警消執勤安全」。蔡英文也允諾，未來將會要求相關單位以第一線人員安全為最重要考量，並給予家屬最大協助。

在事發後，謝妻臉書也湧入親友留言打氣，「拜託你一定要加油、堅強」、「好好保重身體，我們會一直陪著你」、「很心疼你，脆弱後到勇敢是一條艱辛且煎熬的路，但不要害怕，愛你的人會一直在，陪著你脆弱、陪著你堅強」、「不捨雄哥，但更心疼你」、「得知訊息真的很痛心，為了小孩一定要加油，大家會陪著你一起面對」、「相信你是個堅強的媽咪！」

▲總統蔡英文蹲地、緊握雙手慰問。（圖／華梵禮儀公司提供）

▼謝志雄妻子臉書湧入親友留言打氣。（圖／翻攝謝志雄妻子臉書）

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