香港政府即將推出「禁蒙面法」　南華早報：違者恐入獄一年

▲港府擬推動「禁蒙面法」。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

《南華早報》引述知情人士稱，香港欲禁止在公眾集會上戴口罩或面具，否則可能面臨入獄一年或罰款港幣2.5萬元（約新台幣9.9萬元）。報導還說，香港政府將於今（4）日公佈此法令，將在法令中明確說明在抗議活動中禁止戴口罩的情形。

報導還稱，消息人士表示，如果這項法令獲得通過，新法將在短時間內生效。他還補充說，「沒有必要等到下星期。」此外，新法令不需要立法會的事先批准，並且只有在實施後才能修改或取消。

香港「禁蒙面法推動組」召集人葛珮帆3日受訪時表示，政府必須採取任何方法應對目前困局，訂立《禁蒙面法》是其中一個選擇，社會已無法容忍任何暴力情況，立法可加強威嚇力，使青年不再參與非法行為，同時還有助於警隊的執法。

▲香港參加示威活動戴口罩可能將被禁止。（圖／路透）

不過，民陣晚間5點在臉書專頁以「禁止蒙面，由警隊做起」為題指出，《緊急法》是殖民惡法，港府一旦開先例，「等於宣告香港特區一國兩制，只是中國殖民地」，所以必須廢除殖民時代遺留的緊急惡法。

民陣表示，《禁蒙面法》是侵害民眾的人身安全、表達自由和宗教自由，因為「民眾在遊行現場佩戴口罩和工業用面罩，最大原因是保障生命安全，免受催淚彈毒害」，佩戴面罩本身也可以是表達訴求的方式。

「第一個應該禁止蒙面的是香港警隊」，民陣認為，港警最近的行動中，多次濫用致命武力，甚至以「實彈行刑式意圖殺害一名僅手持膠水管的中學生，卻因為警隊遮蔽警員編號、蒙面而令公眾無法監察警隊，無法作出投訴、追究。」他們希望不蒙面的榜樣是由前線警員開始做起。

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