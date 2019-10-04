川普公開反擊！要求習近平調查拜登　暗指中國給拜登463億金援

▲川普暗指拜登接受中國金源。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普3日公開表示，中國應該要調查前副總統拜登（Joe Biden），以及他的兒子杭特（Hunter Biden）。川普指出，「在中國發生的事情和烏克蘭一樣糟糕，所以中國應該開始調查。」至於是否已經與中國國家主席習近平聯繫，川普則否認，「但這是我們應該思考的事。」

川普3日在白宮外接受訪問，媒體針對與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話內容提問，而川普向記者表示，不僅是烏克蘭，就連中國都應該調查拜登，以及他的兒子杭特，「中國同樣應該對拜登父子展開調查，因為在中國發生的事情跟烏克蘭一樣糟糕。」然而記者追問是否已經與習近平聯繫時，川普則指出，他並沒有要求習近平這樣做，「但這肯定事我們應該開始思考的事。」

BREAKING: President Trump openly declares his recommendation that Ukraine and China investigate the Bidens. https://t.co/kdrUxk2XiK pic.twitter.com/AnSKFjn2Jg — NBC News (@NBCNews) October 3, 2019

川普在沒有證據的情況下暗示，中國提供15億美元給杭特，藉此影響拜登在2016年的選情，並獲得與其有利的貿易協議，「這可能就是為什麼中國這麼多年來，可以一直敲詐美國的原因。」目前尚未調查清楚，拜登父子是否確實有向中國收取金錢，拜登的競選副總幹事貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）則在聲明中表示，川普政府用謊言掩蓋真相，「緊抓已被揭穿的陰謀論不放。」

川普日前遭到情報圈「吹哨人」揭露，指出私下與澤倫斯基通話，要求調查2020年總統大選對手拜登。消息曝光後，民主黨陣營隨即對川普展開彈劾調查，民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布，將對川普進行正式彈劾調查，總統的行為違背自己的誓言，「沒人能凌駕法律之上。」國會的調查將聚焦川普是否濫用權力，尋求外國勢力以削弱拜登影響力。

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