川普公開反擊！要求習近平調查拜登　暗指中國給拜登463億金援

▲川普暗指拜登接受中國金源。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普3日公開表示,中國應該要調查前副總統拜登(Joe Biden),以及他的兒子杭特(Hunter Biden)。川普指出,「在中國發生的事情和烏克蘭一樣糟糕,所以中國應該開始調查。」至於是否已經與中國國家主席習近平聯繫,川普則否認,「但這是我們應該思考的事。」

川普3日在白宮外接受訪問,媒體針對與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的通話內容提問,而川普向記者表示,不僅是烏克蘭,就連中國都應該調查拜登,以及他的兒子杭特,「中國同樣應該對拜登父子展開調查,因為在中國發生的事情跟烏克蘭一樣糟糕。」然而記者追問是否已經與習近平聯繫時,川普則指出,他並沒有要求習近平這樣做,「但這肯定事我們應該開始思考的事。」

